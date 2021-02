Hasil Bulu Tangkis AG 2018: Tontowi / Liliyana Juga ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Tambahan medali Asian Games 2018 kembali diamankan tim bulu tangkis Indonesia di nomor perorangan. Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir lolos ke babak semifinal, menyusul pasangan ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Tontowi /Liliyana yang merupakan unggulan ketiga, dalam laga di Istora Senayan, Sabtu, 25 Agustus, berhasil menghentikan perlawanan Lee Chun hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hong Kong), dengan skor 21-15, 17-21, 21-16.

Liliyana menyatakan, mereka mengawali permainan dengan cukup baik. "Poin mepet bisa kami selesaikan dengan baik. Waktu di 11-10 di game kedua, kami banyak melakukan kesalahan sendiri dan terburu-buru dan langsung jauh tertinggal, mau mengejar agak sulit. Akhirnya kami tetap mencoba tapi tetap sulit, maka kami fokus ke game ketiga," kata dia.

Tontowi menyatakan, bermain di Istora, di hadapan pendukung sendiri, menambah motivasi. "Di game ketiga, kami fokus poin demi poin, selain itu motivasi kami lebih tinggi. Kami agak kurang puas dengan permainan kami, harusnya bola mati malah tidak bisa. Mudah-mudahan saya dan cik Butet bisa bermain lebih baik dari hari ini," kata dia.

Di babak semifinal, Tontowi/Liliyana akan berhadapan dengan unggulan pertama yang juga juara dunia 2018, Zheng Siwei/Huang Yaqiong dari Tiongkok. Pada pertemuan terakhir di Badminton Asia Championships 2018, Tontowi/Liliyana menang dengan skor 21-11, 21-13.

Hasil wakil Indonesia di nomor perorangan bulu tangkis AG 2018:

• Fitrinai vs Saina Nehwal (India): kalah 6-21, 14-21.

• Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Tang Jinhua/Zheng yu (Cina): menang 18-21, 24-22, 21-16.

• Gregoria Mariska vs Sindhu V Puslara (India): kalah 12-21, 15-21.

• Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hong Kong): menang 21-15, 17-21, 21-16.

Jadwal selanjutnya:

• Jonatan Christie vs Khosit Phetpradab (Thailand)

• Fajar Alfian/Muhammad Rian vs Kim Won Ho/Seo Seing Jae (Korea)

• Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota (Jepang)

• Marcus Fernandi/Kevin Sanjaya vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang).

BADMINTON INDONESIA