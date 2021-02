Bulu Tangkis AG 2018: Cemerlang, Anthony Ginting Depak Momota

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pemain tunggal putra Indonesia tampil mengesankan di nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2018. Bila Jumat lalu, Jonatan Christie mengalahkan unggulan pertama asal Cina, Shi Yuqi, kali ini giliran Anthony Sinisuka Ginting yang mendepak unggulan kedua asal Jepang, Kento Momota.

Anthony, yang sempat cedera di nomor beregu putra, tampil perkasa dalam laga 16 besar di Istora Senayan Jakarta, Sabtu, 25 Agustus 2018. Ia mengalahkan Momota dalam dua game langsung 21-18, 21-18.

Kemenangan Anthony melengkapi keberhasilan Jonatan Christie yang lebih dahulu lolos ke perempat final dengan mengalahkan Khosit Phetpradab (Thailand): menang 17-21, 21-18, 21-18. Dengan demikian di nomor tunggal putra yang dianggap tak terlalu menjanjikan medali, Indonesia memiliki dua wakil yang lolos.

Langkah Anthony dan Jonatan sekaligus jadi penebusan setelah di sektor tunggal putri, Fitriani dan Gregoria Mariska, sama-sama kandas di babak 16 besar.

Indonesia juga sudah mampu meloloskan dua wakil ke semifinal. Mereka adalah Greysia Polii/Apriyani Rahayu di nomor ganda putri dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir di nomor ganda campuran.

Indonesia juga masih mungkin mengirim satu wakil ganda putra ke perempat final, yakni Marcus Fernandi/Kevin Sanjaya. Bila lolos, keduanya akan menyusul Fajar Alfian/Muhammad Rian yang sudah lebih dahulu melaju.

Hasil wakil Indonesia di nomor perorangan bulu tangkis AG 2018:

• Fitrinai vs Saina Nehwal (India): kalah 6-21, 14-21.

• Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Tang Jinhua/Zheng yu (Cina): menang 18-21, 24-22, 21-16.

• Gregoria Mariska vs Sindhu V Puslara (India): kalah 12-21, 15-21.

• Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hong Kong): menang 21-15, 17-21, 21-16

• Jonatan Christie vs Khosit Phetpradab (Thailand): menang 17-21, 21-18, 21-18.

• Fajar Alfian/Muhammad Rian vs Kim Won Ho/Seo Seing Jae (Korea): menang 21-18, 21-13.

• Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota (Jepang): menang 21-18, 21-18.

Jadwal selanjutnya:

• Marcus Fernandi/Kevin Sanjaya vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang).