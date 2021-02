Jadwal Bulu Tangkis AG 2018: Ahad Ini, 6 Wakil Indonesia Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Enam wakil Indonesia akan kembali berlaga di arena bulu tangkis Asian Games 2018 hari ini, Ahad, 26 Agustus 2018. Ganda putri dan ganda campuran akan berebut tiket final, sementara tunggal putra dan ganda putra baru akan bermain di babak perempat final.

Berikut ini jadwal wakil Indonesia.

• Jonatan Christie vs Wong Wing Ki Vincent (Hong Kong)

• Anthony Ginting vs Chen Long (Cina, unggulan kelima)

• Fajar Alfian/Muhammad Rian vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

• Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (Malaysia)

• Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Cina, unggulan pertama)

• Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang, unggulan kedua)

Pertandingan bulu tangkis AG 2018 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, itu akan dimulai pukul 13.00 dan disiarkan Indosiar. Laga pemain Indonesia, Jonatan Christie, menjadi partai kedua yang berlangsung di lapangan satu.