Jadwal Korea Open Rabu: Anthony dan Jonatan Christie Main

TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan wakil Indonesia akan berlaga dalam babak awal turnamen bulu tangkis Korea Open, Rabu, 26 September 2018. Dua di antaranya adalah andalan di nomor tunggal putra: Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Berikut jadwal selengkapnya:

- Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lee Fang-Chih/Chang Ching Hui (Taiwan).

- Akbar Bintang Cahyono/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs David Daugaard/Frederik Sogaard (Denmark).

- Jonatan Christie vs Kanta Tsuneyama (Jepang).

- Lyanny Alessandra Mainaky vs Sayaka Takahashi (Jepang/7).

- Tommy Sugiarto (8) vs Lee Hyun Il (Korea).

- Della Destiara Haris/Rizki Amelia (7) vs Choi Hye In/Kim Min Ji (Korea).

- Anthony Ginting (7) vs Lucas Corvee (Prancis).

- Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Chang Hsin Tien/Cheng Chi Ya (Taiwan).

- Ihsan Maulana Mustofa vs Chou Tien Chen (Taiwan/4).