MMA: Ini Partai Lengkap UFC 229, Nurmagomedov vs McGregor

TEMPO.CO, Jakarta - Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor yang akan dipentaskan dalam pergelaran laga MMA UFC 229 di T-Mobile Arena, Las Vegas pada Sabtu 6 Oktober 2018 bukanlah satu-satunya partai menarik.

Selain pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas ringan UFC antara Nurmagomedov vs McGregor, ada banyak laga menarik yang ditampilkan. Salah satunya adalah Tony Ferguson vs Anthony Pettis di kelas ringan.

Baca: Laga Seru MMA Pekan Ini: Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor

Ferguson dan Pettis adalah pesaing utama Nurmagomedov dan McGregor di kelasnya. Kemungkinan besar pemenang laga kelas ringan tersebut akan dipertemukan dalam pertarungan UFC berikutnya.

Berikut adalah partai lengkap pementasan MMA UFC 229, dengan penampil utama Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor.

Kelas ringan: Gray Maynard vs Nik Lentz

Kelas bantam wanita: Lina Lansberg vs Yana Kunitskaya

Kelas welter: Ryan LaFlare vs Tony Martin

Kelas ringan: Scott Holtzman vs Alan Patrick

Kelas terbang: Sergio Pettis vs Jussier Formiga

Kelas bantam: Sean O'Malley vs Jose Alberto Quinonez

kelas jerami wanita: Michelle Waterson vs Felice Herrig

Kelas berat: Derrick Lewis vs Alexander Volkov

Kelas berat ringan: Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes

Kelas ringan: Tony Ferguson vs Anthony Pettis

Kelas ringan (kejuaraan dunia): Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor

THE TELEGRAPH