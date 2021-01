Manchester United Naik Ke Posisi 2 Klasemen Liga Inggris, Pepet Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris untuk memepet Liverpool. Keduanya hanya berjarak dua poin saja.

Tim besutan Ole Gunnar Solskjaer menambah koleksi mereka menjadi 30 poin setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Wolverhampton dalam laga pekan ke-16 di Old Trafford, Selasa waktu setempat (Rabu dinihari WIB). Gol di laga itu dicetak Marcus Rashford pada injury time.

Dengan kemenangan itu, MU naik kembali ke posisi kedua klasemen, memanfaatkan hasil imbang yang dialami Leicester City (29 poin) serta penundaan laga Everton (29) karena skuad Manchester City dijangkiti Covid-19.

MU memang cuma berjarak dua poin dari puncak, tetapi Liverpool berpeluang memperlebar kembali keunggulan mereka jika berhasil menang di markas Newcastle United pada Rabu waktu setempat (Kamis dinihari WIB).

Sementara itu, Arsenal yang berhasil tetap berada di jalur kemenangan setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion 1-0 di Stadion Amex terus menjauhi zona degradasi dan kini merangsek ke peringkat ke-13 dengan raihan 20 poin.

Leeds United yang menjebol gawang West Bromwich Albion lima gol tanpa balas kini naik ke urutan ke-11 dengan koleksi 23 poin.

Sebelum pertandingan Newcastle vs Liverpool, Tottenham Hotspur akan lebih dulu menjamu Fulham dalam upaya menembus kembali empat besar klasemen.



Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

Senin, 28 Desember 2020

Crystal Palace vs Leicester City 1-1.

Selasa dinihari, 29 Desember 2020

Chelsea vs Aston Villa 1-1

Everton vs Manchester City (ditunda).

Rabu dinihari, 30 Desember 2020

Brighton vs Arsenal 0-1

Burnley vs Sheffield Utd 1-0

Southampton vs West Ham 0-0

West Brom vs Leeds United 0-5

Manchester United vs Wolves 1-0.

Kamis, 31 Desember 2020

01:00 Tottenham vs Fulham

03:00 Newcastle vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris