Jadwal Liga Italia Tengah Pekan: 3 Live di RCTI, Termasuk AC Milan vs Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan bergulir pada tengah minggu ini, menghadirkan hadir rangkaian laga pekan ke-16.

Duel besar akan tersaji, yakni AC Milan vs Juventus, yang ditayangkan live di RCTI. Ini akan menjadi pertempuran menarik antara penguasa klasemen saat ini dan juara bertahan. Milan berada di puncak dengan nilai 37, unggul 10 poin dari Juventus di posisi kelima.

Pekan ini, tampilan pesaing terdekat AC Milan, Inter Milan, juga akan ditayangkan RCTI. Tim asuhan Antonio Conte itu akan berlaga di kandang Sampdoria. Inter kini menempati posisi kedua, tertinggal satu poin dari Milan, dan unggul 19 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-11.

Satu laga lain yang juga akan tayang live di RCTI adalah Napoli vs Spezia. Napoli kini ada di posisi keempat klasemen, sedangkan Spezia ada di urutan ke-18 alias zona degradasi.

Partai lain yang juga tak kalah menarik adalah Atalanta vs Parma, Bologna vs Udinese, dan Crotone vs Roma.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-16)

Rabu, 6 Januari 2021

18:30 Cagliari vs Benevento

21:00 Atalanta vs Parma

21:00 Bologna vs Udinese

21:00 Crotone vs Roma

21:00 Lazio vs Fiorentina

21:00 Sampdoria vs Inter (RCTI)

21:00 Sassuolo vs Genoa

21:00 Torino vs Hellas Verona

Kamis, 7 Januari 2021

00:00 SSC Napoli vs Spezia (RCTI)

02:45 AC Milan vs Juventus (RCTI).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 15 18 37 2 Inter 15 21 36 3 Roma 15 9 30 4 SSC Napoli 14 18 28 5 Juventus 14 15 27 6 Sassuolo 15 5 26 7 Atalanta 14 12 25 8 Verona 15 5 23 9 Lazio 15 -1 22 10 Benevento 15 -8 18 11 Sampdoria 15 -2 17 12 Bologna 15 -6 16 13 Udinese 14 -6 15 14 Fiorentina 15 -5 15 15 Cagliari 15 -9 14 16 Parma 15 -15 12 17 Torino 15 -7 11 18 Spezia 15 -11 11 19 Genoa 15 -13 11 20 Crotone 15 -20 9