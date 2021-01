EVOS Esports Sabet Tiga Penghargaan di Akhir 2020

TEMPO.CO, Jakarta - EVOS Esports menyabet tiga penghargaan sekaligus pada ajang Marketing Events Award di penghujung 2020 sebagai salah satu organisasi esports tersukses di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, EVOS berhasil meraih Gold dalam kategori Best Use of Games/Contents untuk kampanye Lazada Cyber Combat, ajang pencarian bakat EVOS untuk tim Mobile Legends: Bang Bang dan Free Fire.

Kemudian EVOS juga berhasil meraih Silver dalam kategori Best Use of Sponsorship. Terakhir EVOS meraih Bronze dalam kategori Best Use of Living Streaming untuk pencarian bakat kampanye Lazada Cyber Combat yang disiarkan secara langsung di platform Lazada.

Co-Founder dan CEO EVOS Esports Ivan Yeo mengatakan raihan penghargaan ini menegaskan bahwa EVOS tidak hanya berprestasi dalam memenangkan kejuaraan esports, tetapi juga berhasil mengembangkan merk dan komunitas fanbase yang semakin besar di wilayah Asia dan Australia.

"Penghargaan ini merupakan kemenangan besar bagi industri esports di penghujung tahun 2020 dan ini membuktikan bahwa di masa pandemi ini industri esports masih bertahan dan berkembang," kata Yeo.

"Kemenangan ini tentunya kami dedikasikan untuk para tim dan talenta EVOS karena atas kerja kerasnya EVOS bisa berada di posisi sekarang ini," ujarnya menambahkan.

Dalam ajang penghargaan tersebut, EVOS Esports sebenarnya masuk sebagai finalis dalam enam kategori, yaitu Best Use of Social Media, Best Use of Live Streaming, Best Use of Sponsorship x2, Best Use of Games/Contents, Best Consumer Event.

Akan tetapi, dalam ajang tersebut tim berlogo macan putih itu hanya menyabet tiga penghargaan saja.

Sementara itu, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia Monica Rujiono berharap program Lazada Cyber Combat dapat mendukung talenta muda Indonesia agar dapat mengembangkan potensinya di industri yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan pesat yaitu mobile gaming dan esports.

"Selamat kepada EVOS Esports atas penghargaan yang diperoleh, kami berharap melalui kolaborasi ini, Lazada dapat terus memberikan end-to-end solution bagi para pecinta mobile gaming dan esport di Indonesia," katanya.