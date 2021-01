Bintang Hollywood Michael Jai White Ungkap Keinginan Duel Tinju Lawan Mike Tyson

Mike Tyson. (Reuters/Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports)

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Hollywood Michael Jai White setuju untuk melakukan pertarungan tinju dengan Mike Tyson secara gratis. Bahkan, ia sesumbar pertarungan keduanya bisa saja terjadi beberapa pekan ke depan. "Tentu saja. Untuk melawan Mike Tyson, saya akan menyukainya. Mengapa saya tidak melakukan hal seperti itu," kata dia, dikutip dari The Sun, Kamis, 7 Januari 2021.

Michael Jai White memerankan Mike Tyson dalam sebuah film HBO berjudul "Tyson". FIlm ini adalah film tentang biografi laki-laki berjuluk The Baddest Man on the Planet tersebut yang diproduksi HBO pada 1995. Aktor 53 tahun kini pun tak ragu apabila mendapat kesempatan untuk melawan Tyson di atas ring tinju sebenarnya.

White dikenal karena perannya sebagai Gambol di The Dark Knight, Al Simmons di Spawn dan Jax Briggs di Mortal Kombat. White memiliki latar belakang dalam seni bela diri setelah pertama kali memulai latihan Jujutsu pada usia tujuh tahun.

Sekarang, dia mengungkapkan bahwa dia tertarik untuk mencoba seni bela diri di atas ring tinju. White pun bersedia untuk mempertaruhkan reputasinya untuk melawan mantan juara dunia kelas berat secara gratis. "Tentu saja, saya akan melakukannya secara gratis. Itu pendapat saya. Ini bukan tentang hiburan orang lain."

Ia meneruskan, "Itulah mengapa saya tidak mem-posting hal ini, bertarung dengan Jon Jones atau banyak petarung lainnya. Ini adalah sesuatu yang bisa terjadi minggu depan."

Tyson, yang bermain imbang dalam pertarungan comeback melawan Jones pada November lalu, mengonfirmasi akan bertinju lagi tahun ini. Dia juga memberi sinyal untuk bertarung di MMA setelah rekaman muncul dari video sparring di dalam oktagon. Petinju berusia 54 tahun itu sebelumnya menggambarkan UFC sebagai sebagai panggung yang menawan, tetapi tidak cukup menghasilkan banyak uang.