Hasil Klasemen Liga Prancis Pekan Ke-19: PSG Kalahkan Brest 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Saint-Germain (PSG) sukses mengalahkan Brest 3-0 dalam laga pekan ke-19 Liga Prancis yang berlangsung di Stadion Parc des Princes pada Sabtu waktu setempat (Ahad dinihari WIB). Merepa menempel ketat Lyon di dua besar klasemen.

Kini PSG yang berada di posisi kedua hanya tinggal berjarak satu poin saja dari Lyon yang dalam pertandingan lain hanya meraih hasil seri 2-2 saat bertandang ke markas Rennes.

Adapun bagi Brest, kekalahan ini membuat mereka turun ke posisi 11, setelah mengumpulkan 26 poin, demikian catatan resmi Liga Prancis.

Meski bertindak sebagai tuan rumah, PSG dikejutkan dengan serangan balik cepat yang hampir saja merobek jala gawang Keylor Navas. Namun beruntung, Navas berhasil melakukan penyelamatan gemilang setelah menahan bola sepakan Romain Faivre.

PSG yang kemudian tampil dominan mampu membuka skor pada menit ke-16 melalui Moise Kean. Berawal dari tendangan sudut, bola mampu dijangkau Marquinhos untuk memberikan umpan kepada Kean yang tinggal menyelesaikannya.

Dominasi PSG terus berlanjut selepas gol Kean. Idrissa Gueye hampir menggandakan keunggulan jika saja kiper Brest tak sigap dalam mengantisipasi bola melengkung.

Meski tampil dominan dan terus mengurung pertahanan lawan, PSG nyatanya baru bisa menggandakan keunggulan saat waktu memasuki menit ke-81. Mauro Icardi yang masuk menggantikan Kean menjadi aktor di balik gol kedua PSG.

Diawali akselerasi Mbappe yang melewati dua pemain Brest, ia kemudian melepaskan umpan terukur kepada Icardi yang telah menunggu di depan mulut gawang. Tanpa kesulitan berarti, Icardi langsung mencocor umpan tersebut menjadi gol.

Hanya terpaut dua menit, PSG kembali menjauh melalui aksi Pablo Sarabia. Berawal umpan tumit Icardi, Sarabia yang bergerak bebas langsung melepaskan sepakan terukur dari luar kotak penalti untuk merobek kala gawang Brest.

Hingga bubaran skor 3-0 untuk kemenangan PSG atas Brest tetap bertahan. Pekan berikutnya, PSG akan bertandang ke markas Angers pada Sabtu (17 Januari), sementara Brest menjamu Rennes sehari berselang.

Hasil Liga Prancis

Paris Saint-Germain vs Brest 3-0

Reims vs Saint-Etienne 3-1

Rennes vs Lyon 2-2

Bordeaux vs Lorient 2-1

Dijon vs Marseille 0-0

Lens vs Strasbourg 0-1

Metz vs Nice 1-1

Monaco vs Angers 3-0

Montpellier vs Nantes 1-1

Nimes vs Lille 0-1.

Klasemen Liga Prancis

No Tim Main Gol Poin 1 Lyon 19 21 40 2 PSG 19 32 39 3 Lille 19 19 39 4 Monaco 19 9 33 5 Rennes 19 7 33 6 Marseille 17 9 32 7 Angers 19 -5 30 8 Montpellier 19 -1 28 9 Lens 18 0 27 10 Bordeaux 19 -1 26 11 Brest 19 -4 26 12 Metz 19 2 25 13 Nice 18 -3 23 14 Reims 19 -2 21 15 Strasbourg 19 -4 20 16 Saint-Etienne 19 -9 19 17 Nantes 19 -12 17 18 Dijon 19 -14 14 19 Lorient 19 -18 12 20 Nimes 19 -26 12