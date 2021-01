Klasemen Liga Jerman Pekan 15 Setelah Haaland Antar Dortmund Hantam Leipzig 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Erling Haaland mengukir dua gol untuk membantu Borussia Dortmund menang 3-1 atas RB Leipzig dalam pertandingan Liga Jerman pekan ke-15 yang dimainkan di Red Bull Arena, Leipzig, Sabtu waktu setempat atau Ahad dinihari WIB.

Perolehan tiga poin itu membawa Dortmund naik satu strip untuk menghuni posisi kelima dengan koleksi 25 poin, sedangkan Leipzig gagal merebut pucuk klasemen dan masih tertahan di posisi kedua dengan 31 poin, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Kedua tim memulai permainan dengan kecepatan tinggi, namun tidak banyak peluang bagus tercipta pada babak kedua. Leipzig sedikit lebih dominan atas tamunya, dan akhirnya memiliki peluang melalui tembakan Marcel Halstenberg yang masih dapat diblok.

Pada babak kedua permainan berlangsung semakin terbuka, dan Dortmund secara bertahap mulai mengambil kendali permainan. Marco Reus memaksa kiper Peter Gulacsi melakukan penyelamatan saat Dortmund melancarkan serangan balik, yang seolah menjadi tanda bahwa gol akan segera tercipta.

Dortmund kemudian kembali mendapat peluang bagus saat Haaland melepaskan tembakan yang diblok, dan kemudian sepakannya membentur mistar gawang. Mereka kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-55, ketika Haaland mengirim umpan silang dari kanan yang diteruskan sepakan tumit Reus untuk disambar Jadon Sancho menjadi gol pembukaan.

Sancho berubah peran menjadi pemberi assist pada gol kedua Dortmund yang tercipta pada menit ke-71. Umpan silang pemain Inggris itu dapat disambut tandukan Haaland untuk mengemas gol kedua Dortmund.

Haaland mengemas gol keduanya sekaligus gol ketiga Dortmund pada menit ke-84. Penyerang Norwegia itu mengejar umpan terobosan Reus, sebelum mengecoh kiper Gulacsi, yang dengan mudah dilesakkannya ke gawang yang kosong.

Leipzig membukukan gol hiburan pada menit ke-90, saat Alexander Soerloth bereaksi dengan cepat untuk menyambar bola liar.

Hasil Liga Jerman

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen 1-1

Freiburg vs Cologne 5-0

Union Berlin vs Wolfsburg 2-2

Schalke 04 vs Hoffenheim 4-0

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt 0-2

RB Leipzig vs Borussia Dortmund 1-3.

Klasemen Liga Jerman