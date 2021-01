NBA: Charlotte Hornets Kalahkan Atlanta Hawks, LaMelo Ball Cetak Triple-Double

TEMPO.CO, Jakarta - Rookie LaMelo Ball mencetak triple-double saat Charlotte Hornets memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka di ajang NBA musim ini menjadi tiga pertandingan dengan mengalahkan Atlanta Hawks 113-105 di Spectrum Center, Charlotte, North Carolina, Sabtu malam (Ahad WIB).

LaMelo Ball, draft putaran pertama pada November lalu, mencatat triple-double pertamanya dengan 22 poin, 12 rebound dan 11 assist. Dia menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA dengan triple-double.

Seperti tergambar dari statistik yang dirilis laman resmi NBA, guard berusia 19 tahun itu bermain 31 menit dari bangku cadangan dan hanya melakukan satu turnover.

Terry Rozier menjadi top skor bagi Hornets dengan mencetak 23 poin, diikuti PJ Washington menambahkan 22 poin untuk Charlotte.

Caleb Martin menyumbang 15 poin untuk Charlotte Hornets dan Gordon Hayward, yang mencatatkan rekor tertinggi dalam kariernya sebanyak 44 poin pada Rabu, menambah 13 poin.

Di kubu Hawks, Cam Reddish memimpin perolehan poin dengan 21 poin, dikuti De'Andre Hunter 20 poin, Trae Young 15 poin, John Collins 12 poin dan Kevin Huerter menyumbang 11 poin.

Hasil pertandingan NBA (tuan rumah ditulis dengan huruf kapital):

Denver 115 vs PHILADELPHIA 103

CHARLOTTE 113 vs Atlanta 105

Phoenix 125 vs INDIANA 117

Miami 128 vs WASHINGTON 124

MILWAUKEE 100 vs Cleveland 90

San Antonio 125 vs MINNESOTA 122 (OT)

DALLAS 112 vs Orlando 98

Portland 125 vs SACRAMENTO 99.