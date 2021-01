Gagal Juarai Thailand Open, Praveen / Melati Siap Koreksi Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan melakukan koreksi diri guna meningkatkan performanya setelah gagal meraih gelar juara pada ajang Yonex Thailand Open 2021.

Sebagai runner up bulu tangkis Thailand Open, Praveen/Melati membawa pulang hadiah sebesar US$ 35.000, sedangkan Puavaranukroh/Taerattanachai mendapat US$ 74.000.