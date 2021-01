Toyota Thailand Open Mulai Selasa 19 Januari: Simak Lawan Para Pemain Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berlaga di turnamen Yonex Thailand Open, para pemain Indonesia langsung bersiap untuk tampil di turnamen Toyota Thailand Open. Rangkaian pertandingannya akan kembali digelar Impact Arena, Bangkok, pada 19 hingga 24 Januari 2021.

Tidak ada penambahan pemain Indonesia di turnamen nanti. Semua wakil yang berlaga sama dengan di Yonex Thailand Open, yang usai akhir pekan lalu dan menghasilkan satu gelar juara buat Indonesia lewat Greysia Polii/Apriyani Rahayu dari nomor ganda putri.

Pada Senin, 18 Januari 2021, para pemain menjalani tes virus corona atau PCR kelima selama berada di Bangkok. Pada siang harinya para pemain langsung berlatih.

Usai #YonexThailandOpen selesai kemarin, siang ini tim Indonesia langsung kembali jalani latihan jelang ajang #ToyotaThailandOpen yang bergulir mulai esok hari. Sebelumnya, pada pagi tadi tim juga jalani swab test PCR kelima selama berada di Bangkok. Semangat pic.twitter.com/EhArA9RTJz — BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) January 18, 2021

Berikut undian untuk turnamen bulu tangkis Toyota Thailand Open:

Tunggal putra:

Shesar Hiren Rhustavito vs Khosit Phetpradab (Thailand)

Anthony Sinisuka Ginting vs Sourabh Verma (India).

Jonatan Christie vs Prannnoy (India).

Tunggal putri:

Gregoria Mariska Tunjung vs Sirada Roongpiboonsopit (Thaikand).

Ruselli Hartawan vs Yeo Jia Min (Singapura).

Ganda putra:

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmusse (Denmark).

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Rusia).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris).

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Eloi Adam/Julien Maio (Prancis).

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Marcus Ellis/Chris Langride (Inggris).

Ganda putri:

Greysia/Apriyani vs Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand).

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand).

Ganda campuran:

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja.

Praveen Jordan/Melati Daeva vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis).

Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandoso vs Eloi Adam/Margot Lambert (Prancis).

Toyota Thailand Open menjadi bagian dari tiga jadwal bulu tangkis yang digelar di Bangkok sepanjang bulan ini. Setelah ini masih ada BWF World Tour Finals yang akan berlangsung 27-31 Januari 2021.