UFC: Khabib Nurmagomedov Unggah Video Buat Cappuccino Organik

TEMPO.CO, Jakarta - Khabib Nurmagomedov membagikan cara pembuatan kopi aneh di akun Instagram. Dalam video pembuatan kopi itu, ia melakukannya sambil memerah susu sapi untuk membuat kopi cappuccino organik.

Juara kelas ringan UFC memposting video online, yang mengungkapkan kopi dituangkan ke dalam cangkir sebelum mengisinya dengan susu langsung dari sapi. Ia memberikan keterangan, "Cappucino organik dari Dagestan." Namun, ia tidak memberikan keterangan waktu pembuatan capucino tersebut.

Nurmagomedov sedang berada di Abu Dhabi di Fight Island untuk bertemu dengan presiden UFC Dana White. Petarung MMA berusia 32 tahun itu ingin memutuskan masa depan di UFC setelah mengumumkan pengunduran dirinya seusai mengalahkan Justin Gaethje di UFC 254 pada Oktober lalu.

Pertarungan melawan Justin Gaethje adalah pertarungan pertama sejak kematian ayahnya, Abdulmanap, yang meninggal pada usia 57 tahun pada Juli lalu karena Covid-19. Namun sebelumnya, Nurmagomedov mengungkapkan selalu rencana mereka untuk gantung sarung tangan dengan rekor 30-0. Khabib ingin satu kemenangan lagi dan Dana White membahas kemungkinan kembali untuk satu pertarungan terakhir.

"Saya akan menonton pertarungan ini. Saya tidak akan pernah mengikatnya, memegang sabuk atau menjauhkan sabuk dari orang lain. Jika orang-orang ini melakukan sesuatu yang spektakuler, tunjukkan saya sesuatu yang spektakuler dan buat saya ingin ia kembali dan bertarung," kata Dana White.

Presiden UFC tersebut meneruskan, "Jadi saya punya perasaan bahwa jika seseorang memberikan, itu bisa di acara utama atau acara bersama, dan seperti saya katakan, jika orang-orang ini bisa melakukan sesuatu yang istimewa, Khabib akan melawan mereka."

Nurmagomedov akan berada di tepi oktagon di partai utama UFC 257 saat Conor McGregor, 32 tahun, dan Dustin Poirier, 31 tahun saling berhadapan. Keduanya adalah petarung yang pernah dikalahkan Khabib Nurmagomedov.