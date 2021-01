Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-19: Deportivo Alaves vs Sevilla 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Penjaga gawang Sevilla Bono menyelamatkan timnya dengan mementahkan tendangan penalti pada menit ke-91 sehingga timnya menang tandang 2-1 melawan Alaves, Rabu pagi WIB, untuk membawa tim ini naik ke urutan empat klasemen Liga Spanyol.

Penjaga gawang asal Maroko itu berhasil menebak dengan benar arah tendangan penalti lawan. Dia kemudian terbang ke sudut bawah gawang guna mementahkan tendangan penalti dari striker Alaves Joselu setelah bek Sevilla Jules Kounde dinyatakan melakukan pelanggaran karena menyentuh bola dengan tangan.

Sevilla unggul dini pada menit ketiga babak pertama lewat striker Youssef En-Nesyri.

Tetapi Edgar Mendez membuat Alaves menyamakan kedudukan pada menit ke-12. Ini adalah pertandingan liga pertama Alaves sejak Abelardo Fernandez kembali melatih menggantikan Pablo Machin.

Tim besutan Julen Lopetegui kemudian memulihkan keunggulannya pada setengah jam pertandingan lewat gol yang dimuntahkan gelandang Suso.

Mereka sempat mengira sudah menciptakan gol ketiganya pada menit-menit terakhir babak kedua ketika pemain Alaves Ximo Navarro dipaksa membuat gol bunuh diri namun kemudian dianulir karena dinyatakan sudah terlebih dahulu handball.

Hasil Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

Cadiz vs Levante 2-2

Real Valladolid vs Elche 2-2

Deportivo Alaves vs Sevilla 1-2.

Klasemen Liga Spanyol