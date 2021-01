Jadwal MMA Akhir Pekan Ini: Simak Jam Duel McGregor vs Poirier di UFC 257

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal MMA pada akhir pekan ini akan menghadirkan pertarungan Conor McGregor vs Dustin Poirier di arena UFC 257 yang akan berlangsung di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu, 23 Januari 2021.

Ini akan menjadi duel ulangan bagi keduanya, yang bertemu di UFC 178 pada 2014. Kala itu, McGregor menang TKO di ronde pertama..

The Notorious, julukan Conor McGregor, belum pernah berada di Octagon sejak pertemuan dengan Donald Cerrone di UFC 246 Januari 2020. Setelah melawan Poirier ia disebut-sebut akan melakukan pertarungan di ring tinju melawan Manny Pacquiao.

Pertandingan McGregor vs Poirier akan menyertakan partai pendahuluan dan partai utama. Pertandingan akan dimulai mulai 10.00 WIB, pada Ahad pagi. Karena itu partai McGregor sendiri diperkirakan bar akan berlangsung mulai 12.00 WIB.

Menjelang pertarungan tersebut, petarung MMA Dustin Poirier mengatakan, "Saya adalah mantan juara sementara yang ingin mendapatkan sabuk emas di pinggang saya. Conor adalah mantan juara dunia yang tak terkalahkan di divisi ringan. Kedua kekalahan terakhir kami adalah dari juara dunia yang telah pensiun saat ini. Jadi saya tidak tahu."

Adapun McGregor mengatakan bahwa Poirier takut melawannya. "Itu pasti. Saya tahu persis apa yang harus dihadapi. Saya melawan yang sisi terbaiknya malam itu, dia melawan kemampuan terburuk dari saya. Dia tahu itu, saya tahu itu, timnya tahu itu. Aku punya jawaban untuk menghancurkan orang itu."

Conor McGregor memiliki rekor 22-4 (19 KO, 1 submission). Rekor bertanding Dustin Poirier adalah 26-6 (12 KO, 7 submission).

Jadwal MMA di UFC 257 akhir pekan ini:

Jessica Eye vs Joanne Calderwood, Kelas Terbang Wanita

Matt Frevola vs Ottman Azaitar, Kelas Ringan

Marina Rodriguez vs Amanda Ribas, Kelas Jerami Wanita

Dan Hooker vs Michael Chandler, Kelas Ringan

Conor McGregor vs Dustin Poirier, Kelas Ringan.