Hasil dan Klasemen Liga Jerman: Augsburg vs Bayern Munchen 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pencetak gol terbanyak Liga Jerman Robert Lewandoski mengukir gol semata wayang pada babak pertama, untuk mengamankan kemenangan tipis Bayern Mucnhen di markas Augsburg pada Rabu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Kemenangan itu membawa Bayern Munchen memuncaki klasemen sementara Liga Jerman dengan koleksi 39 poin, unggul empat poin atas pesaing terdekat RB Leipzig. Sementara itu Augsburg turun ke posisi ke-12 dengan koleksi 19 poin, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Pelanggaran yang dilakukan Sami Khedira terhadap Lucas Hernandez di kotak terlarang membuat wasit memberi hadiah penalti kepada Bayern. Eksekusi penalti diambil dengan sempurna oleh Lewandowski, sekaligus untuk mencatatkan gol ke-22nya di liga musim ini.

Penyerang Polandia itu memiliki beberapa peluang lain serta memiliki peluang yang membentur tiang gawang, saat Bayern tampil sangat dominan pada babak pertama.

Namun setelah turun minum Bayern bermain lebih pasif, dan justru dihukum penalti akibat tangan Benjamin Pavard mengenai bola di kotak terlarang pada menit ke-75. Beruntung bagi Bayern, eksekusi penalti yang dilakukan Alfred Finnbogason membentur tiang gawang.

Kemenangan tipis 1-0 juga didapat RB Leipzig, yang menjamu Union Berlin. Tambahan tiga poin yang membawa mereka menempel ketat Bayern, sedangkan Union yang menelan kekalahan pertama dari tujuh pertandingan liga harus turun ke posisi keenam dengan 28 poin.

Emil Forsberg menjadi aktor penentu kemenangan Leipzig berkat gol yang dibukukannya pada menit ke-70. Baru dimasukkan sebagai pemain pengganti sepuluh menit sebelumnya, pemain internasional Swedia Forsberg memainkan operan satu-dua dengan Dani Olmo dan memecahkan kebuntuan untuk Leipzig.

Kiper Leipzig Peter Gulacsi melakukan penyelamatan penting menjelang pertandingan usai, saat ia meneps tembakan keras Marius Buelter.

Pertandingan antara Freiburg kontra Eintracht Frankfurt berakhir imbang 2-2. Hasil yang tidak mempengaruhi posisi Freiburg di posisi kesembilan dengan 24 poin, namun membuat Franfurt turun ke posisi kedelapan dengan 27 poin.

Frankfurt memecah kebuntuan saat pertandingan baru berusia enam menit saat Amin Younes memaksimalkan umpan silang Djibril Sow. Upaya keras Freiburg menyamakan kedudukan baru terbayar pada menit ke-32 melalui gol Roland Sallai.

Tuan rumah Freiburg berbalik memimpin pada menit ke-63 saat sepakan voli Nils Petersen membobol gawang Frankfurt yang dijaga Kevin Trapp. Namun Frankfurt mampu membawa pulang satu poin akibat Keven Schlotterbeck mengukir gol bunuh diri pada menit ke-75.

Arminia Bielefeld meraih kemenangan kelimanya musim ini dengan memukul tamunya VfB Stuttgart dengan skor 3-0. Kemenangan yang membuat Arminia menjaga jarak dua poin dengan tim zona playoff degradasi, Cologne untuk menghuni posisi ke-15. Sedangkan bagi Stuttgart, kekalahan itu tidak mempengaruhi posisi mereka, mereka tetap menghuni posisi kesepuluh dengan 22 poin.

Fabian Klos membuka keunggulan Arminia pada menit ke-27, saat ia dengan mudah menyambar umpan Jacob Barrett Laursen. Kedua gol tambahan bagi Arminia tercipta setelah turun minum. Marc-Oliver Kempf mengukir gol bunuh diri pada menit ke-47, sebelum pemain Jepang Ritsu Doan melengkapi kemenangan Arminia dengan golnya pada menit ke-86.

Hasil Liga Jerman

(Pekan ke-17)

Schalke vs FC Koln 1-2

Bielefeld vs Stuttgart 3-0

Augsburg vs Bayern Muenchen 0-1

Leipzig vs Union Berlin 1-0

Freiburg vs Frankfurt 2-2.

Klasemen Liga Jerman