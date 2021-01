Hasil Toyota Thailand Open: Hafiz/Gloria Lolos, Anthony dan Leo/Daniel Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Empat wakil Indonesia sudah berlaga di babak kedua bulu tangkis Toyota Thailand Open dan baru satu yang lolos ke perempat final. Tiket itu diraih pasangan ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja.

Dalam pertandingan di Impact Arena, Bangkok, Hafiz/Gloria mengalahkan pasangan Kanada, Joshua Hurlburt-Yu/Josephine Wu, dengan skor 21-17, 21-8.

Tiga wakil Indonesia lainnya gagal melaju. Mereka adalah Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Anthony Sinisuka Ginting.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso, terhenti setelah dikalahkan pasangan Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying, dengan skor 18-21, 15-21.

Pasangan ganda putra Leo/Daniel kandas setelah dikalahkan wakil Malaysia lainnya,Aaron Chia/Soh Wooi Yik, dengan skor 12-21, 21-6, 12-21. Sedangka Anthony takluk dari Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) dengan skor 19-21, 21-13, 12-21.

Hari ini masih ada enam wakil Indonesia yang akan berlaga, termasuk Gregoria Mariska Tunjung, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Hasil dan jadwal wakil Indonesia di turnamen Toyota Thailand Open, Kamis, 21 Januari 2021 (live TVRI):

Ganda campuran: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Joshua Hurlburt-Yu/Josephine Wu (Kanada): menang 21-17, 21-8.

Ganda campuran: Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia): kalah 18-21, 15-21.

Ganda putra; Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia): kalah 12-21, 21-6, 12-21.

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong): kalah 19-21, 21-13, 12-21.

12.45-Court 2 (tunggal putri) Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying (Chinese Taipei)

16.30-Court 1 (ganda putri) Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Catherine Choi/Josephine Wu (Kanada)

16.30-Court 2 (ganda putra) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

16.30-Court 3 (tunggal putra) Shesar Hiren Rhustavito vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

17.15-Court 1 (ganda putra) Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman).

Toyota Thailand Open menjadi bagian dari tiga jadwal bulu tangkis yang digelar di Bangkok sepanjang bulan ini. Setelah ini masih ada BWF World Tour Finals yang akan berlangsung 27-31 Januari 2021.