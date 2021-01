Rekap Hasil NBA Hari Ini: LA Lakers, Utah Jazz, dan New York Knicks Menang

Pemain Los Angeles Lakers, LeBron James (23) dan Anthony Davis (3) melakukan selebrasi usai mengalahkan Miami Heat dalam Final NBA 2020 di AdventHealth Arena di Lake Buena Vista, Florida, AS, 11 Oktober 2020. Davis pada musim reguler mencatatkan rataan 26,1 poin, 9,3 rebound, dan 3,2 assist per gim. Statistik itu ditajamkan Davis saat masuk ke fase playoff dengan rataan 27,7 poin, sedikit lebih baik dari LeBron dengan 27,6 poin per gim. Kim Klement-USA TODAY