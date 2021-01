Jawab Anthony Joshua, Mike Tyson: Saya Tak Akan Menang dari Muhammad Ali

Mike Tyson. (Reuters/Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports)

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Tyson menolak klaim Anthony Joshua bahwa Iron Mike akan mengalahkan Muhammad Ali jika bertarung di atas ring tinju yang sama. Joshua menghidupkan kembali perdebatan lama saat dia meramalkan bahwa Mike Tyson akan menang atas Muhammad Ali.

Tyson menjadi yang teratas ketika pertarungan itu disimulasikan oleh World Boxing Super Series. Namun, petinju berusia 54 tahun itu bersikeras dia akan kalah dari Ali karena dia menggambarkannya sebagai yang petinju terhebat yang pernah ada.

"Saya tahu ini adalah permainan fantasi. Kemungkinan besar saya akan memenangkan fantasi, saya tidak akan memenangkan pertarungan yang sebenarnya. Ali adalah yang terhebat yang pernah ada," kata Mike Tyson kepada Yahoo Sports, dikutip dari The Sun, 23 Januari 2021.

Muhammad Ali, yang meninggal dunia pada usia 74 tahun 2016, mengakhiri kariernya dengan 56 kemenangan dan lima kekalahan. Petinju yang dijuluki "The Greatest" itu memenangkan 31 pertarungan pertama dalam karirnya sebelum kalah dari Joe Frazier.

Baca juga : Mike Tyson Bicara Soal Kematian: Hidup Mungkin Lebih Rumit Daripada Mati

Tyson, yang 24 tahun lebih muda Ali, pensiun pada tahun 2005 dengan rekor 50-6. Namun, laki-laki berjuluk The Baddest Man on the Planet itu melakukan comeback luar biasa ke ring untuk menghadapi Roy Jones Jr pada November 2020.

Evander Holyfield digadang-gadang menjadi lawan baru untuk Mike Tyson. "Masalahnya adalah jika itu memang ditakdirkan, itu akan terjadi, bagaimanapun juga, itu akan terjadi," kata petinju 58 tahun itu.

"Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa tim saya sedang berbicara dengan manajemen Mike, jadi saya menunggu keputusan. Mereka sedang berkomunikasi sekarang. Masalahnya adalah saya masih berlatih untuk ini, saya tahu suatu hari kesepakatan ini akan terjadi dan saya siap untuk dia. Saya baik-baik saja," kata Evander Holyfield tentang pertarungan dengan Mike Tyson.