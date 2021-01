Hasil MMA dari Arena UFC 257: Marina Rodriguez Menang TKO atas Amanda Ribas

TEMPO.CO, Jakarta - Marina Rodriguez, petarung MMA asal Brasil, mencuri perhatian di arena UFC 257 yang berlangsung di Etihad Arena di Fight Island di Abu Dhabi, UEA, Ahad, 24 Januari 2021. Ia berhasil mengalahkan Amanda Ribas dengan TKO ronde kedua.

Duel Marina Rodriguez vs Amanda Ribas menjadi bagian dari partai utama Conor McGregorvs Dustin Poirier. Keduanya beraksi untuk pertarungan non gelar kelas jerami.

Ribas, petarung Brasil berusia 27 tahun, awalnya lebih diunggulkan untuk duel ini. Namun di ring oktagon ia justru dikejutkan lawannya.

Marina Rodriguez menghantamnya dengan siku dan rentetan pukulan hingga terjatuh. Ia sempat menduga sudah menang sehingga beranjak. Tapi ketika lawannya bangkit dan wasit melanjutkan duel, ia kembali merangsek dengan berondongan yang membuatnya menang TKO.

She thought it was over #UFC257

https://t.co/r6bT8qKFgn pic.twitter.com/HJfZRnPIJO