Usai Kekalahan McGregor, Khabib Nurmagomedov Bercanda Ingin Debut Sepak Bola

TEMPO.CO, Jakarta - Khabib Nurmagomedov mengungkapkan keinginannya untuk menjalani debut sebagai pesepakbola setelah pensiun dari UFC. Petarung MMA asal Rusia itu mengungkapkan keinginan dengan nada bercanda di akun Instagramnya, tak lama setelah kekalahan Conor McGregor dari Dustin Poirier di partai utama UFC 257.

Di akun Instagramnya, ia menuliskan, "Mempersiapkan debut sepak bola saya. Saya berstatus agen bebas dan siap menerima tawaran. Saya bersiap untuk memulai debut sepak bola, saya menunggu saran, dan kami akan mempertimbangkan."

Petarung berusia 32 tahun itu mengumumkan masa pensiun setelah kemenangannya di MMA ke-29 pada bulan Oktober 2020. Saat itu, ia menghentikan perlawanan Justin Gaethje di ronde kedua.

Ahad kemarin, Khabib juga tampak hadir di partai UFC 257. DI tengah rumor ia kembali ke UFC untuk pertarungan ke-30, ia melihat Conor McGregor dipukuli oleh petarung MMA asal Amerika Serikat Dustin Poirier. Ia melihat rival abadinya kalah TKO pada ronde kedua.

Baca juga : MMA: Menang TKO atas McGregor, Berapa Bayaran Dustin Poirier?

Khabib has retired from MMA at the premature age of 32 Credit: INSTAGRAM / @CZNBURAK

Khabib pun mengomentari kekalahan McGregor dengan menuliskan, "Inilah yang terjadi, ketika Anda mengubah tim Anda, meninggalkan rekan tanding yang menjadikan Anda juara dan bertanding dengan anak-anak kecil, sangat jauh dari kenyataan."

McGregor pun meradang mendengar komentar Khabib. Menurut dia, "Tim saya telah menjadi tim sejak hari pertama. Saya tidak mengubah tim mana pun. Ini adalah apa adanya. Terserah. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin kembali atau tidak?"

Hasil McGregor vs Poirier tentu berpengaruh pada niat Khabib untuk kembali ke UFC. Sebab, sebelum laga itu, presiden UFC Dana White mengklaim Khabib berpeluang kembali dari pensiunnya jika melihat ada sesuatu yang spektakuler dalam duel MMA tersebut yang membuat semangat kompetitifnya mengalir.

Namun, ketika ditanya hal tersebut seusai duel UFC 257 itu, ia tidak antusias. Ia mengaku sudah berbicara dengan Khabib Nurmagomedov. "Saya memang berbicara dengan Khabib dan dia berkata kepada saya, 'Dana, jujurlah pada diri Anda sendiri. Saya sangat banyak level di atas orang-orang ini. Saya telah mengalahkan orang-orang ini'. Saya tidak tahu. Tapi kedengarannya tidak terlalu positif."