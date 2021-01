Jadwal Tinju: Tantang Oleksandr Usyk, Joe Joyce Berlatih Pakai Manusia Salju

TEMPO.CO, Jakarta - Joe Joyce, petinju kelas berat Inggris, memberi sinyal untuk menantang Oleksandr Usyk dalam pertarungan tinju kelas berat tahun 2021. Kali ini, ia berlatih tinju dengan menggunakan manusia salju saat cuaca dingin melanda Inggris.

Peraih medali perak Olimpiade berusia 35 tahun itu menempatkan dirinya di antara nama-nama posisi teratas di divisi kelas berat tersebut. Terakhir, ia mendapatkan kemenangan seusai mengalahkan Daniel Dubois pada ronde ke-10 pada November lalu.

Dia sekarang menargetkan pertarungan blockbuster dengan Usyk, petinju kelas berat asal Ukraina yang tak terkalahkan. Jadwal tinju ini bisa menjadi perebutan gelar juara dunia WBO jika Anthony Joshua sengaja mengosongkannya untuk menghadapi Tyson Fury tahun 2021.

Joe Joyce pun serius mempersiapkan latihannya. Bahkan cuaca Inggris yang sangat dingin tidak bisa mencegah Joyce berlatih pada akhir pekan. Joyce juga membanggakan rekor sempurna setelah 12 pertarungan sejak menjadi petinju profesional pada tahun 2017. Namun, ia juga memiliki catatan kekalahan dari Oleksandr Usyk di Seri Tinju Dunia pada 2013 dalam kontes semi-profesional lima ronde.

Berbicara tentang pertarungan Joyce-Usyk, dikutip dari The Sun, Selasa, 26 Januari 2021, promotor tinju Frank Warren mengatakan, "Saya pikir WBO akan memerintahkannya sebagai pertarungan perebutan gelar sementara, jadi kami bekerja keras untuk mewujudkannya."

Situasinya adalah WBO telah mengatakan bahwa mereka ingin melakukan pertarungan itu sebagai eliminasi. Menurut Frank Warren, ada beberapa pembicaraan pendahuluan untuk menjadwalkan pertarungan tersebut. "Saya berharap pertarungan tersebut akan berhasil. Ini pertarungan yang bagus dan saya pikir siapa pun yang memenangkannya, Joe terlihat sangat bagus."

Ia meneruskan, “Jika dia berhasil melewatinya, itu menempatkan pemenang dalam posisi yang luar biasa. Pemenang dari dua pertarungan antara Tyson Fury dan Anthony Joshua harus bertahan melawan antara Joe Joyce atau Usyk, atau mengosongkan sabuk tinjunya."