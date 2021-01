Mohammad Ahsan dan Marcus Gideon Sambut Kelahiran Anak di Hari yang Sama

Pebulu tangkis ganda putra Hendra Setiawan (kiri) dan Mohammad Ahsan berpose sebelum berlatih jelang All England 2020 di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Kamis 5 Maret 2020. Hendra dan Ahsan yang menjadi bagian dari 25 atlet Indonesia pada All England 2020 merupakan juara bertahan noor ganda putra dalam turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu pada 2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bintang bulu tangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Mohammad Ahsan, sama-sama dikaruniai buah hati baru. Anak lahir di hari yang sama, Jumat, 29 Januari 2021, dan kabar kelahirannya disampaikan kedua pemain itu melalui media sosial masing-masing.

Marcus Gideon mengabarkan bahwa istrinya, Agnes Amelinda Gideon, telah melahirkan anak kedua mereka. "Thanks God for today. Dua-duanya lahir di hari yang sama. Happy birthdayy for both my kids," tulis Marcus. Anak kedua mereka lahir persis dengan tanggal sama dengan sang kakak, Marcus Fernaldi Gideon Junior.

Marcus bisa mendampingi istrinya melahirkan. Ia batal berlaga dalam rangkaian tiga pertandingan di Thailand karena pasangannya, Kevin Sanjaya Sukamuljo, dinyatakan positif COVID-19 sebelum keberangkatan.

Kebahagiaan juga dirasakan Mohammad Ahsan. Ia mengabarkan kelahiran putrinya di akun instagramnya. "Masya Allah, Alhamdulillah telah lahir putri kami dalam keadaan sehat walafiat. Sedih juga karena baru pertama kali gak bisa nemenin istri bersalin karena tugas. Semoga menjadi anak yang solehah dan selalu menjadi penyejuk hati orang tua dan keluarga Aamiiiinn yaa Rabb, BarakALLAH," kata pemain bulu tangkis ganda putra itu.

Bayi berjenis kelamin perempuan itu merupakan anak ketiga Mohammad Ahsan. Ia tak bisa menemani persalinan istrinya karena tengah berlaga di Thailand, di ajang BWF World Tour Finals.

Mohammad Ahsan dan istrinya, Christine Novitania, sebelumnya telah dikarunia satu anak perempuan dan satu anak laki-laki yang masing-masing diberi nama Chayra Maritza Ahsan dan King Arshaka Ahsan.