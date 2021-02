Tinju Dunia: Sambut Anak Keenam, Tyson Fury Ungkap Cara Didik Anak Soal Uang

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang tinju dunia asal Inggris, Tyson Fury, punya cara sendiri untuk mendidik anak-anaknya dalam soal keuangan. Ia pun membeberkan caranya mendidik ketika tahu istrinya, Paris, sedang mengandung anak keenam. "Paris hamil dan Tuhan telah memberkati kami dengan seorang anak lagi dan saya sangat bersyukur," kata Fury dikutip dari The Sun, Selasa, 2 Februari 2021.

Fury dan Paris, yang menikah pada 2009, memiliki lima anak sejauh ini. Kelima anaknya adalah Prince John James Fury, Venezuela Fury, Prince Adonis Amaziah, Valencia Amber, dan Prince Tyson Fury II. “Punya istri yang cantik, anak-anak yang cantik, mereka semua sehat. Itu yang terpenting, juga kesehatanmu dan keluargamu," kata dia.

Petinju 32 tahun itu meneruskan, "Tidak ada hal lain yang benar-benar penting. Pekerjaan Anda, uang Anda, kekayaan Anda, karier Anda, tidak ada yang benar-benar penting karena Anda bisa mendapatkan pekerjaan lain, Anda bisa memulai profesi snooker atau Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang. Itu tidak terlalu penting, tapi satu hal yang tidak bisa kamu dapatkan kembali adalah keluargamu. Kamu tidak bisa mendapatkan kembali waktu yang hilang."

Tyson Fury adalah petinju dengan bayaran tertinggi tahun 2020 dengan penghasilan 46 juta poundsterling atau sekitar Rp 806,2 miliar. Ia mengaku tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Tetapi, dia berjuang untuk tetap rendah hati. "Bagi saya sangat penting untuk tetap dekat dengan akar kehidupan karena saya memiliki banyak anak. Saya punya lima anak, sangat penting bagi mereka untuk mengetahui nilai uang ini," kata dia.

Juara tinju kelas berat WBC ini sedang dalam pembicaraan untuk bertarung melawan Anthony Joshua. Kini, ia tinggal di Morecambe bersama keluarganya dan menikmati gaya hidup lokal, salah satunya dengan membantu dewan kota membersihkan sampah. Ia terang-terangan untuk menahan diri untuk tidak memanjakan anak-anaknya karena Fury ingin memberi pemahaman yang benar tentang uang kepada anak-anaknya kelak.

"Sangat penting bagi mereka untuk mengetahui cara mendapatkan uang. Jadi, jika mereka melihat saya bermain-main sepanjang waktu dan menjalani gaya hidup ala bintang yang berpindah-pindah, mereka tumbuh dengan berpikir bahwa itulah satu-satunya cara mereka bisa hidup," kata dia.

"Untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan normal, 200-300 pound setiap pekan, berapa pun yang akan mereka dapatkan, mereka mungkin berpikir itu tidak baik, jika mereka dimanjakan oleh orang tua yang kaya raya. Jadi saya tidak melakukan itu. Anak-anak saya tidak bersekolah di sekolah swasta, saya tidak memiliki pendidikan di swasta, mereka hanya bersekolah biasa, dan melakukan hal-hal yang normal dilakukan semua orang," ujar Tyson Fury, bintang tinju dunia asal Inggris.