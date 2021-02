Hasil NBA: LaMelo Ball Antar Charlotte Hornets Kalahkan Houston Rockets

TEMPO.CO, Jakarta - Rookie LaMelo Ball menggebrak dengan tujuh lemparan tiga angka terbaik dalam kariernya saat Charlotte Hornets mengatasi Houston Rockets dalam laga NBA di Spectrum Center, Senin waktu setempat (Selasa WIB) dengan skor 119-94.

LaMelo Ball mengemas 24 poin dengan 10 assist untuk mempercepat laju Hornets meraih banyak kemenangan. Charlotte menyelesaikan 19 untuk 41 dengan lemparan 3 poin dengan Ball, Gordon Hayward (3 untuk 5) dan Terry Rozier (3 untuk 8) menyerang setidaknya dengan tiga lemparan tiga poin.

Meski Hornets terus melakukan serangan, Rockets tetap mampu menyamakan kedudukan 87-87 saat waktu kuarter tiga tersisa 23,7 detik melalui peluang kedua dari penyerang rookie Jae'Sean Tate. Namun, Houston sempat tertahan sebelum akhirnya mampu terus menguasai laga. Dominasi Hornets terus terjadi hingga kedudukan 108-88.

Hayward mencetak 19 poin sementara Rozier memasukkan 15 poin. Miles Bridges (19 poin, 10 rebound) dan Malik Monk (14 poin, 6 dari 11 tembakan) mencetak dua digit dari bangku cadangan Charlotte Hornets.

Rockets, bermain tanpa starter Christian Wood (keseleo pergelangan kaki kanan) dan John Wall (istirahat) ditambah Eric Gordon (istirahat), dipimpin oleh Oladipo (21 poin, tujuh rebound, enam assist).

Danuel House Jr. dan Tate masing-masing mencetak 13 poin saat Houston, yang kehilangan tiga dari empat pertandingan, menampilkan susunan pemain ke-14 yang berbeda. Rockets kehilangan 34 dari 47 tembakan 3 poin mereka.

Ben McLemore, masuk tim utama karena Wall dan Gordon tidak siap membuat Houston bertahan dengan 15 poin pada babak pertama. Dia adalah kunci dari gebrakan Rokets sehingga menghasilkan keunggulan 53-50 melalui dunk House di akhir kuarter kedua, tetapi Hornets mampu merespon dengan cepat.

Ball yang bermain cukup gemilang mampu menjadi penyemangat bagi timnya baik melalui assist dan bahkan ia membuka kuarter tiga dengan tembakan tiga poin kelimanya untuk melampaui rekor tertinggi dalam kariernya, demikian Reuters.

Hasil NBA selengkapnya:

Hornets vs Rockets 119-94

Bulls vs Wizards 101-105

Spurs vs Warriors 105-100

Grizlies vs Raptors 113-128

Maverick vs Timberwolves 127-122

Suns vs Cavaliers 119-113

Nuggets vs Bucks (masih berlangsung)

Lakers vs Thunder (masih berlangsung).