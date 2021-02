Video Bola Viral: Pemain Dorong Ambulans Mogok di Laga Braga vs Porto

TEMPO.CO, Jakarta - Kejadian lucu tersaji dalam laga Braga vs Porto di babak semifinal Piala Liga Portugal, Rabu waktu setempat. Mobil ambulans yang masuk lapangan, untuk membantu pemain yang cedera parah, mogok sehingga harus ramai-ramai didorong pemain.

Pertandingan itu berlangsung di markas Braga, Stadion Municipal de Braga. Porto unggul cepat lewat gol Mehi Taremi pada menit kesembilan.

Pada menit ke-70, Porto tengah menyerang lewat Luis Diaz. Pemain Braga, David Carmo, mencegatnya. Benturan kaki terjadi, membuat Carmo cedera parah dan tak mampu bangkit lagi.

Para pemain dari kedua kubu dengan cepat memberi isyarat meminta bantuan medis setelah menyadari parahnya cedera pemain itu. Pada saat sama, wasit memberi Diaz kartu merah setelah memeriksa VAR (video asisten wasit).

Petugas medis yang memeriksa Carmo kemudian memberi isyarat untuk memanggil ambulans. Namun, ketika pemain itu sudah dinaikkan, ambulans tersebut ternyata mogok. Para pemain Porto dan Braga akhirnya ramai-ramai mendorongnya hingga pinggir lapangan.

Lihat videonya:

| Portugal

|Unity is strength !The Porto and Braga players responded to help the ambulance come to pick up David Carmo who seemed to have trouble leaving the field.

| @SPORTTVPortugal

pic.twitter.com/3o1Rzt7Cre