Peserta Reality Show One Championship Bakal Dapat Tantangan dari Petarung MMA

Peserta reality show "The Apprentice: ONE Championship Edition". HO/ONE Championship

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi seni bela diri ONE Championship mengumumkan musim perdana acara reality show terbaru, "The Apprentice: ONE Championship Edition". Para peserta bakal banyak mendapatkan tantangan termasuk dari jawara seni bela diri.

Sesuai keterangan resmi dari ONE Championship, acara reality show yang bakal diputar Maret ini diikuti 16 peserta. Salah satu peserta berasal dari Indonesia, yaitu Paulina Purnomowati. Peserta sendiri berasal dari 11 negara yang mewakili beberapa zona yang ditetapkan.

"Enam belas kandidat yang dipilih dari seluruh dunia untuk bersaing dalam kompetisi berisiko tinggi yang melibatkan bisnis dan tantangan fisik. Pemenang akan menerima tawaran pekerjaan senilai US$ 250.000," kata Chairman dan CEO ONE Chatri Sityodtong.

Khusus untuk seni bela diri, peserta akan dihadapkan dengan jawara maupun mantan jawara bela diri seperti Georges St-Pierre dan Renzo Gracie, mantan Juara Dunia ONE Welterweight Ben Askren, Juara Dunia ONE Heavyweight Brandon Vera.

Berikutnya Juara Dunia ONE Women's Atomweight Angela Lee, Juara ONE Flyweight World Grand Prix Demetrious Johnson, Juara Gulat India Ritu Phogat, Juara Dunia Karate Sage Northcutt, dan Juara Dunia ONE Women's Strawweight Xiong Jing Nan.

"The Apprentice: ONE Championship Edition" dinilai berbeda dengan versi klasik. Adanya tambahan tantangan fisik menjadi nilai tambah dan kegiatan sendiri dikemas secara sinematik berurutan dan merupakan pembelajaran besar bagi peserta maupun penonton.

Sedikitnya, kata Chatry, ada beberapa hal yang bisa didapatkan apabila menonton "The Apprentice: ONE Championship Edition". Pertama adalah pentingnya dalam membagi waktu. Kedua, bagaimana ketatnya persaingan dalam dunia nyata. Ketiga, bagaimana cara bertanggung jawab atas kegagalan sendiri.

"Dalam The Apprentice juga mengajarkan kita bahwa hal-hal kecil memiliki pengaruh. Beberapa tugas, meskipun tampak kecil dan tidak penting, sebenarnya dibutuhkan untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar," kata Chatry.

Chatry mengatakan bahwa “The Apprentice: ONE Championship Edition” bakal menekankan pentingnya komunikasi, sebagaimana dalam olahraga bela diri. "Seringkali, ketika tim gagal dalam sebuah tantangan, karena adanya gangguan dalam komunikasi. Komunikasi yang buruk menyebabkan berbagai masalah muncul."