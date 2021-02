Hasil Tinju Dunia: Menang TKO Atas Warrington, Mauricio Lara Rebut Gelar IBF

TEMPO.CO, Jakarta - Petinju Inggris, Josh Warrington, kehilangan gelar juara kelas bulu IBF yang disandangnya. Ia kalah TKO di ronde keempat saat menghadapi Mauricio Lara dalam duel tinju dunia di SSE Arena, London, Inggris, Ahad pagi WIB, 14 Februari 2021.

Warrington, 30 tahun, sebenarnya lebih diunggulkan dalam duel itu. Tapi, ia justru tampak ketetaran menghadapi lawan berusia 22 tahun yang relatif belum banyak dikenal.

Warrington dijatuhkan lawan di ronde keempat. Ia kembal tersungkur di ronde kesembilan dan wasit akhirnya menghentikan pertandingan.

Amazing upset in London! Lara knocks out Warrington in the 9th! #WarringtonLara pic.twitter.com/F8cH3vivmK