Rekap Hasil Bola Senin Dinihari 15 Februari: Liga Inggris, Serie A, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Senin dinihari, 15 Februari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris: Arsenal Menang, MU Seri

Liga Inggris pekan ke-24 menampilkan hasil: West Brom vs Manchester United 1-1, Arsenal vs Leeds United 4-2, Everton vs Fulham 0-2, Southampton vs Wolves 1-2.

Manchester United hanya mampu bermain imbang 1-1 saat berlaga di kandang West Brom. Mereka kebobolan oleh gol Mbaye Diagne pada menit ke-2 dan hanya bisa membalas lewat gol Bruno Fernandes pada menit ke-44.

MU gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun dan hanya menang sekali dalam lima laga. Kini tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 46, tertinggal 7 poin dari Manchester City. West Brom ada di posisi ke-19.

Dalam pertandingan lain, Arsenal menang 4-2 saat menjamu Leeds United. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak tiga gol (hat-trick) buat Arsenal, yang dilengkapi oleh gol Hector Bellerin. Gol Leeds dicetak Pascal Struijk dan Helder Costa.

Arsenal bangkit dari dua kekalahan beruntun. Mereka kini menempati posisi ke-10 klasemen denga nilai 34, unggul 2 poin dari Leeds United yang ada di bawahnya.

Sementara itu, Everton takluk 0-2 saat menjamu Fulham. Mereka dua kali kebobolan oleh gol Josh Maja.

Everton gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Kini mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 37. Fulham ada di urutan ke-18 dengan nilai 18.

Hasil Liga Inggris Ahad malam:

Southampton vs Wolves 1-2

West Brom vs Manchester United 1-1

Arsenal vs Leeds United 4-2

Everton vs Fulham 0-2.