F1: Fernando Alonso Tinggalkan Rumah Sakit, Lanjut Pemulihan di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Formula 1 (F1) Fernando Alonso telah meninggalkan rumah sakit di Swiss setelah menjalani perawatan selama empat hari. Perawatan itu didapat setelah ia mengalami kecelakaan bersepeda di dekat rumahnya.

Laporan televisi Spanyol, Cuatro, memperlihatkan bahwa Alonso telah meninggalkan rumah sakit di Bern. Di sana, ia enjalani operasi terhadap rahang atasnya yang retak akibat kecelakaan bersepeda di Lugano.

Fernando Alonso was involved in a road accident while cycling Credit: INSTAGRAM @FERNANDOALO_OFICIAL

Baca juga : Formula 1, Alpine Berharap Fernando Alonso Segera Pulih

Juara dunia Formula 1 dua kali itu diharapakan segera kembali ke masa persiapan F1 2021. Ia akan bergabung dengan tim Alpine, tim yang semula bernama tim F1 Renault. Fernando Alonso akan kembali ke F1 setelah absen selama dua tahun.

"Setelah periode pengawasan 48 jam di rumah sakit, Fernando Alonso sekarang boleh pulang untuk melanjutkan pemulihan di rumah," demikian pernyataan resmi tim Alpine seperti dikutip Reuters, 15 Februari 2021.

Tim Alpine meneruskan, "Dia akan memiliki periode untuk beristirahat sepenuhnya sebelum melanjutkan latihan secara progresif demi mempersiapkan awal musim baru." Musim Formula 1 2021 akan dimulai di Bahrain pada 28 Maret nanti.