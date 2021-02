Tinju Dunia: Cerita Mike Tyson Menggertak Ahli Filsafat karena Naomi Campbell

Mike Tyson. (Reuters/Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports)

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda tinju dunia di kelas berat Mike Tyson pernah menggertak seorang filsuf asal Inggris, Alfred Jules Ayer, pada 1987. Saat itu, Ayer sedang mencoba menghentikan Tyson yang sedang terlibat keributan dengan model Naomi Campbell.

Ayer menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh perancang busana Fernando Sanchez pada tahun 1987, persis setahun setelah Tyson menjadi juara kelas berat termuda sepanjang masa. Saat itu, terdengar keributan di kamar tidur yang ternyata berasal dari Iron Mike dan Naommi Campbell, yang juga baru saja memulai karier sebagai model.

Saat Ayer mencoba untuk campur tangan untuk melerai. Alih-alih menghentikan percekcokan, Tyson malah menggertak, "Apakah kamu tahu siapa aku ini? Aku adalah juara kelas berat dunia."

Ayer tidak mau kalah. Sang ahli filsafat itu kemudian memberi tahu juara dunia tinju berusia 21 tahun itu bahwa, "Saya adalah mantan Profesor Logika dari Wykeham." Setelah itu percekcokan selesai. "Kami berdua unggul di bidang kami dan saya menyarankan agar kami membicarakan hal ini seperti orang yang rasional."

Mike Tyson dan Naomi Campbell tahun 1979. (Instagram.com)

Meskipun tidak jelas bagaimana Tyson menanggapi Ayer, Naomi Campbell berhasil melepaskan diri dari keributan itu. Terlepas dari insiden itu, Campbell belakangan memang diketahui sudah memutuskan hubungannya dengan laki-laki berjuluk The Baddest Man on the Planet tersebut..

Rory Holloway, mantan manajer Mike Tyson, membuka cerita tentang pertemuan keduanya di sebuah pesta. Holloway menulis dalam bukunya, Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson. Ia bercerita, “Saya ada di sana untuk menjauhkan Mike dari masalah, melakukan pekerjaan mengasuh anak seperti biasa, dan ketika saya menoleh, dia sedang berbicara dengan gadis ini.

"Aku harus mengucek mata. Maksudku, hal yang paling mengasyikkan saat itu adalah Naomi Campbell. Dia liar dan lincah, dengan kaki yang bertahan selama berhari-hari. Beberapa menit berlalu dan semakin tidak nyaman. Saya akhirnya membuka pintu, mengajak Mike pergi," kata Holloway tentang cerita pertemuan Mike Tyson dan Naomi Campbell.