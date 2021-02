Hasil Australia Open: Kejutan Berlanjut, Aslan Karatsev Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Rusia, Aslan Karatsev, terus membuat kejutan dengan merebut tiket semifinal turnamen Australia Open. Ia menyingkirkan Grigor Dimitrov, asal Bulgaria, berkat kemenangan 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 dalam pertandingan di Melbourne, Selasa, 16 Februari 2021.

Aslan Karatsev menjadi pemain kualifikasi kelima yang mencapai empat besar Grand Slam putra di era terbuka. Ia juga menjadi orang pertama yang mencapai semifinal dalam debutnya di babak utama turnamen grand slam di era Open (sejak 1968).

Karatsev saat ini berusia 27 tahun dan menempati peringkat 114 dunia. Dalam Australia Open ini ia memulai dari babak kualifikasi, seperti pada dua kesempatan sebelumnya. Bedanya ia mampu melaju ke babak utama, bahkan kini lolos hingga semifinal. Ia menjadi pemain peringkat terbawah yang mencapai semifinal Grand Slam dalam dua dekade terakhir.

Saat menghadapi Grigor Dimitrov, Karatsev tampil di bawah tekanan dan akhirnya dikalahkan lawannya yang menjadi unggulan ke-18. Ia kemudian bangkit dan memenangi tiga set berikutnya, memanfaatkan kondisi Dimitov yang cedera.

Di semifinal Australia Open, Aslan Karatsev masih menanti lawan, yakni pemenang pertandingan Novak Djokovic atau Alexander Zverev yang akan berlangsung malam ini.

Hasil dan jadwal Australia Open Selasa:

Naomi Osaka vs Hsieh Su-wei: 6–2, 6–2.

Aslan Karatsev vs Grigor Dimitrov: 2–6, 6–4, 6–1, 6–2.

Serena Williams vs Simona Halep

Novak Djokovic vs Alexander Zverev.

REUTERS