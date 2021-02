Hasil Australia Open: Atasi Simona Halep, Serena Williams Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Amerika Serikat, Serena Williams, lolos ke babak semifinal Australia Open untuk kesembilan kalinya. Ia melaju setelah mengatasi ujian berat dari Simona Halep di Melbourne, Selasa.

Petenis berusia 39 tahun itu berhadapan langsung dengan unggulan kedua itu selama 80 menit di Rod Laver Arena, dan berakhir dengan mencatatkan kemenangan 6-3, 6-3.

"Menurut saya ini adalah pertandingan terbaik yang pernah saya mainkan di turnamen ini. Saya tahu harus melawan petenis nomor dua dunia, saya harus menjadi lebih baik dan saya bisa melakukannya, saya bersemangat," kata Serena Williams selepas pertandingan, seperti dilansir Reuters, Selasa.

Unggulan ke-10 itu bermain dengan melepaskan pukulan forehand keras dan aktif bergerak di sekitar lapangan.

Serena selalu unggul pada set pertama, tetapi perlu menggali lebih dalam untuk merebut kembali momentum setelah Simona Halep unggul 3-1 pada set kedua.

Aksi penentuan terjadi ketika Serena mematahkan servis dan unggul 4-3, melalui reli 13 pukulan yang mengesankan.

Tujuh menit kemudian, dia mengakhiri pertandingan dengan pukulan forehand kuat, mengantarnya pada pertemuan semifinal melawan unggulan ketiga asal Jepang Naomi Osaka.

"Saya merasa ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk melakukan yang terbaik di Grand Slam pertama tahun ini," ujar Serena.

Hasil dan jadwal Australia Open Selasa:

Naomi Osaka vs Hsieh Su-wei: 6–2, 6–2.

Aslan Karatsev vs Grigor Dimitrov: 2–6, 6–4, 6–1, 6–2.

Serena Williams vs Simona Halep: 6-3, 6-3.

Novak Djokovic vs Alexander Zverev.