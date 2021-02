Hasil Australia Open 2021: Novak Djokovic Kalahkan Zverev, Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Novak Djokovic berhasil lolos ke babak semifinal turnamen tenis Australia Open 2021. Ia melaju dengan mengalahkan Alexander Zverev, asal Jerman, dengan skor 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) dalam pertandingan di Melbourna, Selasa.

Petenis nomor satu dunia asal Serbia itu kehilangan set pembuka yang berlangsung ketat. Ia kemudian membalas dengan telak pada set berikutnya. Sempat tertinggal pada set ketiga dan keempat, ia akhirnya mampu membalikkan keadaan dan menang.

Novak Djokovic, yang sempat cedera pada pertandingan putaran ketiga saat melawan Taylor Fritz, mencapai semifinal Grand Slam ke-39 dalam kariernya. Ia selanjutnya akan Aslan Karatsev, petenis Rusia yang berjuang dari babak kualifikasi.

Di bagian putri, Naomi Osaka dan Serena Williams sama-sama lolos ke semifinal dan akan saling berhadapan.

Hasil tenis Australia Open Selasa:

Naomi Osaka vs Hsieh Su-wei: 6–2, 6–2.

Aslan Karatsev vs Grigor Dimitrov: 2–6, 6–4, 6–1, 6–2.

Serena Williams vs Simona Halep: 6-3, 6-3.

Novak Djokovic vs Alexander Zverev: 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6).