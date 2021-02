Jadwal Australia Open Rabu 17 Februari: Nadal Berjuang di Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak perempat final turnamen tenis Australia Open akan kembali berlangsung di Melbourna, Rabu, 17 Februari. Rafael Nadal salah satu peserta yang akan berjuang untuk lolos ke semifinal.

Rafael Nadal, 34 tahun, adalah juara Australia Open 2009 dan kini mengincar gelar grand slam ke-21 dalam kariernya. Petenis asal Spanyol itu menjadi unggulan kedua di turnamen ini dan akan akan menghadapi unggulan kelima asal Yunani, Stefanos Tsitsipas, dalam pertandingan hari ini.

Ia sempat diganggu cedera kecil di punggungnya kini merasa baik-baik saja. "Saya sudah bisa memenangkan empat pertandingan di sini, jadi sekarang saya akan siap menghadapi lawan yang sangat tangguh,” kata Nadal. “Saya harus memainkan yang terbaik. Mari kita lihat apakah saya bisa melakukannya."

Jadwal perempat final Australia Open Rabu, 17 Februari 2021:

07.00 WIB Ashleigh Barty (Australia) vs Karolína Muchová (Rep Cek).

09.00 WIB Jennifer Brady (AS) vs Jessica Pegula (AS).

11.00 WIB Andrey Rublev (Rusia) vs Daniil Medvedev (Rusia).

15.30 WIB Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Rafael Nadal (Spanyol).

Hasil perempat final tenis Australia Open Selasa:

Naomi Osaka vs Hsieh Su-wei: 6–2, 6–2.

Aslan Karatsev vs Grigor Dimitrov: 2–6, 6–4, 6–1, 6–2.

Serena Williams vs Simona Halep: 6-3, 6-3.

Novak Djokovic vs Alexander Zverev: 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6).