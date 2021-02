Hasil Australia Open: Kalahkan Petenis Nomor Satu, Karolina Muchova ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis nomor satu dunia Ashleigh Barty terhenti di babak perempat final turnamen tenis Australia Open 2021. Andalan tuan rumah itu takluk dari Karolina Muchova, asal Republik Cek, dalam pertandingan di Melbourne, Rabu.

Ashleigh Barty sempat merebut set pertama tapi kemudian kedodoran pada dua set berikutnya. Muchova memenangi pertandingan ini dengan skor 1-6, 6-3, 6-2. Ia lolos ke semifinal grand slam untuk pertama kalinya.

Muchova menjalani beberapa perawatan di kursinya di awal set kedua. Ia mengambil waktu istirahat medis yang lama, lalu kembali ke lapangan dalam keadaan pulih sehingga mampu merepotkan lawan, yang merupakan mantan juara Prancis.

"Saya mulai merasa sedikit hilang pada akhir set pertama. Ash bermain sangat bagus, dia hampir tidak melakukan kesalahan," kata Muchova.

"Kepala saya berputar jadi saya istirahat. Mereka hanya memeriksa tekananku. Seperti yang saya bilang, saya merasa sedikit hilang, berputar. Mereka mendinginkan sedikit dan itu membantu."

Karolina Muchova, yang merupakan unggulan ke-25, masih menanti lawan di semifinal. Ia menunggu pemenang pertandingan Jennifer Brady dan Jessica Pegula.

Hasil dan Jadwal perempat final Australia Open Rabu, 17 Februari 2021:

Karolína Muchová (Rep Cek) vs Ashleigh Barty (Australia): 1-6, 6-3, 6-2.

09.00 WIB Jennifer Brady (AS) vs Jessica Pegula (AS).

11.00 WIB Andrey Rublev (Rusia) vs Daniil Medvedev (Rusia).

15.30 WIB Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Rafael Nadal (Spanyol).