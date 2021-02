Hasil Australia Open: Singkirkan Pegula, Jennifer Brady Melaju ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Amerika Serikat, Jennifer Brady, lolos ke babak semifinal turnamen grand slam Australia Open 2021. Ia melaju dengan mengalahkan rekan senegaranya, Jessica Pegula, dengan skor 4-6, 6-2, 6-1 dalam pertandingan di Melbourne, Rabu.

Jennifer Brady tampak frustrasi dengan permainannya di set pertama pertandingan di Rod Laver Arena itu, tapi mampu bangkit dan tampil dominan di dua set berikutnya.

Petenis unggulan ke-22 itu memiliki peluang emas untuk mencapai final Grand Slam pertamanya. Di empat besar ia akan menghadapi Karolina Muchova, petenis Republik Cek yang secara mengejutkan mampu menyingkirkan petenis nomor satu dunia Ash Barty.

Laga semifinal lainnya akan mempertemukan Serena Williams dan Naomi Osaka. Karena itu Australia Terbuka kali ini berpeluang menghadirkan all-American final, empat tahun setelah Serena mengalahkan saudara perempuannya Venus saat meraih gelar 2017.

Bagi Brady, 25 tahun, hasil ini memastikan kebangkitannya setelah lama hilang di bawah radar penggemar tenis dunia tetap terjaga. Akhir tahun lalu, ia juga mampu mencapai semifinal AS Terbuka.

Ia berharap konsistensinya tetap terjaga. "Saya harap saya menjadikannya kebiasaan," kata Brady. "Mudah-mudahan saya punya kebiasaan baru untuk lolos ke final."

Upaya Brady lebih luar biasa karena telah menjadi salah satu dari 72 pemain yang harus menjalani karantina yang ketat sebelum turnamen. Ia tidak dapat berlatih di lapangan selama lima jam sehari seperti pemain lainnya.

Brady mengatakan dia senang bahwa penonton akan diizinkan kembali ke Rod Laver Arena mulai Kamis setelah lockdown lima hari Victoria berakhir.

"Akan menyenangkan bermain di depan orang-orang, terutama semifinal," kata dia. "Di New York stadion kosong, jadi di sini akan ada suasana baru. Saya sangat menantikannya."

Hasil dan Jadwal perempat final Australia Open Rabu, 17 Februari 2021:

Karolína Muchová (Rep Cek) vs Ashleigh Barty (Australia): 1-6, 6-3, 6-2.

Jennifer Brady (AS) vs Jessica Pegula (AS): 4-6, 6-2, 6-1.

11.00 WIB Andrey Rublev (Rusia) vs Daniil Medvedev (Rusia).

15.30 WIB Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Rafael Nadal (Spanyol).

REUTERS