Hasil Australia Open 2021: Kalahkan Rublev, Daniil Medvedev Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Rusia Daniil Medvedev lolos ke semifinal turnamen grand slam Australia Open 2021. Ia melaju dengan menyingkirkan rekan senagaranya, Andrey Rublev, dalam pertandingan di Melbourne, Rabu, 17 Februari 2021.

Daniil Medvedev sejak awal lebih diunggulkan dalam pertandingan perempat final itu. Ia menjadi unggulan keempat turnamen, sedangkan lawannya hanya menjadi unggulan ketujuh.

Dalam pertandingan, prediksi itu terbukti. Medvedev tampil dominan dan langsung meraih kemenangan tiga set dengan skor 7-5, 6-3, 6-2. Ia menorehkan 14 ace, ketimbang lawannya yang hanya 8.

Di babak semifinal, Medvedev masih menanti lawan, yakni pemenang duel Rafa Nadal vs Stefanos Tsitsipas.

Sementara itu, di bagian putri, Jennifer Brady dan Karolína Muchová akan berhadapan di semifinal. Hari ini, Brady, asal Amerika, menyingkirkan rekan senegaranya, Jessica Pegula. Sedangkan Muchova, asal Republik Cek, secara mengejutkan menyingkirkan petenis ranking satu dunia, Ashleigh Barty.

Hasil dan Jadwal perempat final tenis Australia Open Rabu, 17 Februari 2021:

Karolína Muchová (Rep Cek) vs Ashleigh Barty (Australia): 1-6, 6-3, 6-2.

Jennifer Brady (AS) vs Jessica Pegula (AS): 4-6, 6-2, 6-1.

Daniil Medvedev (Rusia) vs Andrey Rublev (Rusia): 7-5, 6-3, 6-2.

15.30 WIB Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Rafael Nadal (Spanyol).

REUTERS