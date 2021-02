Hasil Perempat Final Australia Open 2021: Tsitsipas Singkirkan Rafael Nadal

TEMPO.CO, Jakarta - Hasrat Rafael Nadal untuk merebut gelar juara grand slam ke-21 tak kesampaian. Petenis Spanyol itu tersingkir di babak perempat final Australia Open di Melbourne, Rabu, 17 Februari 2021.

Rafael Nadal, 34 tahun, dikalahkan petenis Yunani, Stefanos Tsitsipas, dengan skpr 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5. Keduanya bertarung selama 4 jam 5 menit.

Nadal, yang merupakan juara Australia Open 2009, mengawali pertandingan perempat final, di Rod Laver Arena, dengan baik dan memenangi dua set pertama. Tapi, lewat pertandingan ketat, Tsitsipas, yang merupakan unggulan kelima, mampu merebut tiga set berikutnya.

Petenis Spanyol Rafael Nadal. REUTERS/Jaimi Joy

Nadal memuji performa lawannya seusai pertandingan itu. "Kerja bagus untuknya, dia bermain lebih baik dari saya di saat-saat penting," kata dia.

"Saya mencoba yang terbaik di setiap momen. Saya pikir saya tetap positif sepanjang waktu selama pertandingan, berjuang, tapi itu tidak cukup. Terkadang hal itu cukup, tapi hari ini tidak cukup."

Stefanos Tsitsipas selanjutnya akan bertemu petenis Rusia Daniil Medvedev untuk memperebutkan tempat di final.

"Saya terbang seperti burung kecil dan semuanya bekerja sempurna untuk saya," kata Tsitsipas. "Emosi ini pada akhirnya tak terlukiskan."

Petenis Yunani Stefanos Tsitsipas. REUTERS/Jaimi Joy

Hasil perempat final Australia Open Rabu, 17 Februari 2021:

Karolína Muchová (Rep Cek) vs Ashleigh Barty (Australia): 1-6, 6-3, 6-2.

Jennifer Brady (AS) vs Jessica Pegula (AS): 4-6, 6-2, 6-1.

Daniil Medvedev (Rusia) vs Andrey Rublev (Rusia): 7-5, 6-3, 6-2.

Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Rafael Nadal (Spanyol): 3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5.

REUTERS