Jadwal Semifinal Australia Open Kamis 18 Februari: Ada Partai 'David vs Goliath'

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal babak semifinal final turnamen tenis grand slam Australia Open akan berlangsung di Melbourna, Kamis, 18 Februari 2021. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung hari ini.

Salah satu duel menarik akan tersaji di sektor tunggal putra. Akan hadir partai "David vs Goliath". Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, akan ditantang Aslan Karatsev, petenis Rusia yang menempati posisi ke-114 dunia dan lolos dari babak kualifikasi.

Karatsev, 27 tahun, lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Grigor Dimitrov, asal Bulgaria. Ia menjadi pemain kualifikasi kelima yang mencapai empat besar Grand Slam putra di era terbuka. Ia juga menjadi orang pertama yang mencapai semifinal dalam debutnya di babak utama turnamen grand slam di era Open (sejak 1968).

Semifinal lainnya hari ini akan menghadirkan dua partai di sektor tunggal putri. Karolína Muchová, petenis unggul 25 asal Republik Cek, Jennifer Brady, petenis Amerika unggul 22. Sedangkan Naomi Osaka, unggulan 3 asal Jepang, dan Serena Williams, petenis Amerika unggulan 10.

Partai semifinal lain, Daniil Medvedev (Rusia) vs Stefanos Tsitsipas (Yunani) baru akan berlangsung Jumat.

Jadwal semifinal tenis Australia Open, Kamis, 18 Februari 2021:

10.00 WIB Naomi Osaka (Jepang/3) vs Serena Williams (Amerika/10)

11.15 WIB Karolina Muchova (Rep Cek/25) vs Jennifer Brady (Amerika/22)

15.30 WIB Novak Djokovic (Serbia/1] vs Aslan Karatsev (Rusia).