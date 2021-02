Hasil Australia Open: Kalahkan Munchova, Jennifer Brady Hadapi Osaka di Final

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Amerika Serikat, Jennifer Brady, melaju ke babak final turnamen grand slam Australia Open 2021. Ia lolos setelah mengalahkan Karolina Muchova, asal Republik Cek, dalam pertandingan di Melbourna, Kamis.

Jennifer Brady yang menjadi unggulan ke-22 mengalahkan Muchova, yang merupakan unggulan ke-25, dengan skor 6-4, 3-6, 6-4. Keduanya bertarung selama 1 jam 55 menit.

Brady memastikan Amerika Serikat akan memiliki finalis lain setahun setelah Sofia Kenin mengalahkan Garbine Muguruza untuk kejuaraan 2020. Di partai puncak, yang akan berlangsung Sabtu, Brady akan menghadapi Naomi Osaka, asal Jepang. Osaka melaju ke partai puncak dengan mengalahkan Serena Williams.

Satu partai semifinal lain masih akan tersaji hari ini, di sektor tunggal putra. Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, akan ditantang Aslan Karatsev, petenis Rusia yang menempati posisi ke-114 dunia dan lolos dari babak kualifikasi.

Partai semifinal lain, Daniil Medvedev (Rusia) vs Stefanos Tsitsipas (Yunani) baru akan berlangsung Jumat.

Hasil dan Jadwal semifinal tenis Australia Open, Kamis, 18 Februari 2021:

Naomi Osaka (Jepang/3) vs Serena Williams (Amerika/10): 6-3, 6-4.

Jennifer Brady (Amerika/22): vs Karolina Muchova (Rep Cek/25): 6-4, 3-6, 6-4.

15.30 WIB Novak Djokovic (Serbia/1] vs Aslan Karatsev (Rusia).

AUSOPEN | REUTERS