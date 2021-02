Hasil Australia Open 2021: Hentikan Sensasi Karatsev, Djokovic Lolos ke Final

TEMPO.CO, Jakarta - Sensasi Aslan Karatsev akhirnya berakhir di babak semifinal turnamen tenis grand slam Australia Open 2021. Ia dihentikan juara bertahan Novak Djokovic dalam pertandingan di Melbourne, Kamis.

Aslan Karatsev, asal Rusia, tampil sensasional pada turnamen kali ini. Petenis peringkat 114 dunia itu berjuang dari babak kualifikasi dan berhasil lolos hingga babak perempat final.

Namun, peruntungannya habis di babak semifinal. Ia tak berdaya menghadapi Djokovic, petenis nomor satu dunia yang juga merupakan juara bertahan. Karatsev langsung kandas dalam tiga set langsung: 3-6, 4-6, dan 2-6.

Novak Djokovic masih menanti lawan di final. Ia akan menghadapi Stefanos Tsitsipas atau Daniil Medvedev yang baru akan bertarung Jumat besok.

Di sektor putri, petenis Amerika Serikat, Jennifer Brady, dan petenis Jepang, Naomi Osaka, akan bertarung di final yang berlangsung Sabtu. Brady mengalahkan Karolina Muchova, asal Republik Cek, sedangkan Osaka melaju ke partai puncak dengan mengalahkan Serena Williams, asal Amerika.

Hasil semifinal tenis Australia Open, Kamis, 18 Februari 2021:

Naomi Osaka (Jepang/3) vs Serena Williams (Amerika/10): 6-3, 6-4.

Jennifer Brady (Amerika/22): vs Karolina Muchova (Rep Cek/25): 6-4, 3-6, 6-4.Novak Djokovic (Serbia/1] vs Aslan Karatsev (Rusia): 6-3, 6-4, 6-2.

AUSOPEN | REUTERS