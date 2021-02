Jadwal Semifinal Australia Open Jumat 19 Februari: Duel Tsitsipas vs Medvedev

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen tenis grand slam Australia Open pada Jumat, 19 Februari 2021, akan menampilkan satu pertandingan semifinal dari sektor tunggal putra. Stefanos Tsitsipas dan Daniil Medvedev akan saling berhadapan.

Keduanya belum pernah bertemu lagi sejak bentrokan sengit mereka di Miami pada 2018. Tetapi dari komnter keduanya menjelang pertandingan itu, tampaknya ada rasa hormat yang tumbuh di antara mereka.

Daniil Medvedev, unggul keempat asal Rusia, lolos ke semifinal dengan mengalahkan rekan senegaranya, Andrey Rublev. Sedangkan Stefanos Tsitsipas, unggulan kelima dari Yunani, melaju dengan menyingkrikan Rafael Nadal.

Keduanya bertemu untuk pertama kalinya di ATP Tour di Miami pada 2918. Suasana panas kala itu. Medvedev mencela lawannya karena perilakunya yang dinilai buruk di lapangan. Tsitsipas memanaskan suasana pada 2019 ketika dia menggambarkan gaya bermain Rusia sebagai "membosankan".

Tapi, kini, terlihat ada respek di antara keduanya. Stefanos Tsitsipas menyebut lawannya dalam kondisi yang yang sangat bagus. "Dia bermain tenis bagus, bermain akurat, bermain sederhana," kata dia.

Awal pekan ini, Medvedev mengatakan Tsitsipas bereda dari sebelumnya. "Saya pikir dia meningkat secara fisik," kata dia seraya mengakui lawannya kini lebih mampu bermain maraton untuk menjalani set yang panjang.

Medvedev telah memenangi 19 pertandingan berturut-turut sejak Paris Masters pada November. "Perasaan terbaik adalah saat Anda memenangkan pertandingan, jadi semakin Anda menang, semakin Anda menang berturut-turut, semakin baik sebagai perasaan," katanya. "Mudah-mudahan saya bisa melanjutkannya setidaknya untuk dua pertandingan."

Jadwal Semifinal Australia Open, Jumat, 19 Februari 2021:

15.30 WIB Daniil Medvedev (Rusia/4) vs Stefanos Tsitsipas (Yunani/5).

Hasil semifinal Australia Open, Kamis, 18 Februari 2021:

Naomi Osaka (Jepang/3) vs Serena Williams (Amerika/10): 6-3, 6-4.

Jennifer Brady (Amerika/22): vs Karolina Muchova (Rep Cek/25): 6-4, 3-6, 6-4.Novak Djokovic (Serbia/1] vs Aslan Karatsev (Rusia): 6-3, 6-4, 6-2.

AUSOPEN | REUTERS