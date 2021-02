Jadwal TInju Pekan Ini: Josh Kelly vs Avanesyan Berebut Dominasi Kelas Welter

TEMPO.CO, Jakarta - Josh Kelly dan David Avanesyan akan menyelesaikan perseteruan selama tiga tahun terakhir di atas ring tinju akhir pekan ini, 20 Februari 2021. Keduanya pertama kali dijadwalkan bertarung pada Desember 2018, tetapi Kelly terpaksa mundur karena sakit.

Ketegangan pun muncul antara kedua kubu. Keduanya dijadwalkan bertarung pada Maret 2020. Namun, pandemi Covid-19 di seluruh dunia akhirnya membuat pertarungan keduanya batal. Begitu pula jadwal olahraga lain di seluruh dunia. Hampir setahun berlalu, keduanya bakal bertemu SSE Arena, Wembley, Inggris, Sabtu waktu setempat.

Kelly adalah seorang petinju amatir yang memenangkan gelar ABA pada tahun 2013, tiga tahun sebelum ia mewakili Tim Inggris di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Dia dikalahkan oleh Daniyar Eleusinov dari Kazakhstan dan menjadi petinju profesional bersama Eddie Hearn pada 2017.

Baca juga : Jadwal Tinju Dunia: Anthony Joshua vs Tyson Fury Bisa Digelar Bulan Juni 2021

Pengalamannya sebagai amatir internasional memberi Hearn kepercayaan diri untuk mempercepat langkahnya di kelas welter. Dia punya catatan kemenangan 9-0 saat dia bermain di Amerika Serikat. Tapi di New York, Kelly mendapat kejutan setelah kalah dalam pertarungan melawan petinju Amerika, Ray Robinson. Sejak malam itu,Kelly hanya sekali bertinju, mengalahkan petinju Nikaragua, Wiston Campos.

Adapun David Avanesyan, petinju Rusia memiliki performa luar biasa di kelas amatir dengan mengantongi lebih dari 100 pertarungan, sebelum ia pindah ke dunia profesional pada tahun 2009, dalam usia 20 tahun. Avanesyan pernah punya catatan 18 pertarungan tak terkalahkan.

Avanesyan memenangkan sabuk kelas welter interim WBA setahun kemudian dengan mengalahkan Charlie Navarro sebelum mempertahankannya dari legenda tinju Shane Mosley. Dalam pertarungan terbesarnya, ia kalah dari Lamont Peterson pada tahun 2017, menantang gelar kedua WBA.

Kedua bertemu dengan catatan kemenangan yang fantastis. David Avanesyan punya catatan kemenangan 26-3-1, 14 KOs, sedangkan Josh Kelly punya catatan 10-0-1, 6 KOs.

Promotor Eddie Hearn telah menyebut Kelly sebagai bintang super tinju hanya jika dia berhasil melewati Avanesyan. "Saya sangat tertarik dengan pertarungan ini karena jika Josh Kelly masuk ke sana dan menghancurkan David Avanesyan, itu bisa terjadi karena dia adalah petarung super," kata dia dikutip dari The Sun, 19 Februari 2021.

"Jika dia bisa bertarung seperti penampilannya seperti biasanya, dia akan menjadi bintang. Ini adalah pertarungan breakout Anda, dan seperti apa pun, jika Anda tidak cukup bagus, Anda tidak akan menang. Ini pertandingan yang sangat menarik," kata Eddie Hearn.

Berikut jadwal tinju akhir pekan ini.



Jumat, 19 Februari 2021

Sean McComb vs Gavin Gwynne

Liam Walsh vs Paul Hyland

Sabtu, 20 Februari 2021

Miguel Berchelt vs Oscar Valdez

David Avanesyan vs Josh Kelly

Adrien Broner vs Jovanie Santiago