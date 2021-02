RUF Nation 39 Jadi Ajang Seleksi Petarung MMA di ONE Championship

TEMPO.CO, Jakarta - Ringside Unified Fighting (RUF Nation) 39 yang berbasis di Amerika Serikat bakal mengelar kejuaraan seni bela diri campuran atau MMA pada 13 Maret 2021. Ajang tersebut akan menjadi ajang untuk seleksi petarung sebelum berlaga di ONE Championship.

Berdasarkan data resmi dari ONE Championship di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021, RUF Nation 39 hanya akan mempertandingkan satu kelas yaitu heavyweight. Pertandingan sendiri bakal disiarkan secara langsung.

Turnamen ini akan menampilkan 16 talenta kelas heavyweight yang menjanjikan. Sang juara berhak menerima kontrak sebesar US$ 100 ribu serta untuk kesempatan berkompetisi di ONE Championship.

“Salah satu tujuan terpenting kami di ONE Championship adalah memberikan platform global terbesar kepada para atlet untuk menunjukkan keahlian mereka. Kami sangat senang turnamen ini dimulai,” kata Vice President ONE Championship, Rich Franklin.

Hal yang sama dikatakan Presiden RUF Nation Dr. Joel Lopez. Menurut dia, kerja sama ini diharapkan mampu melahirkan talenta terbaik dan menjadi jembatan untuk berlaga di level lebih tinggi.

“Saya sangat gembira atas kesempatan yang diberikan ONE Championship kepada kami di RUF Nation untuk bermitra dalam turnamen 'Road To ONE'. RUF siap dengan tahap ideal untuk rekrutmen, dan sejauh ini tanggapan dari pelamar sangat luar biasa. Saya yakin turnamen ini akan menghasilkan beberapa talenta terbaik yang belum ditemukan di AS untuk ditambahkan ke dalam daftar ONE,” kata Joel.

Turnamen "Road To ONE" RUF Nation akan memberikan para penggemar seni bela diri semua bakat olahraga bela diri. Sebab, kompetisi ini bakal menampilkan beberapa talenta kelas heavyweight terbaik yang sedang naik daun dari Amerika Serikat.