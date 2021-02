Naomi Osaka Kampiun, Ini Daftar Juara Tunggal Putri di Australia Open

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Jepang, Naomi Osaka, berhasil menjuarai turnamen tenis Grand Slam Australia Open, Sabtu, 20 Februari 2021. Ia menjadi kampiun dengan mengalahkan Jennifer Brady, asal Amerika Serikat, dengan skor 6-4, 6-3.

Osaka merebut gelar keduanya, setelah yang diraih pada 2019. Ia masih kalah jauh dari Serena Williams yang pernah juara tujuh kali serta Dtefi Graff dan Monica Seles yang sama-sama pernah juara empat kali.

Simak daftar juara tunggal putri Australia Terbuka:

Era Open:

2021 Naomi Osaka (Jepang) mengalahkan Jennifer Brady (AS) 6-4 6-3

2020 Sofia Kenin (AS) mengalahkan Garbine Muguruza (Spanyol) 4-6 6-2 6-2

2019 Osaka mengalahkan Petra Kvitova (Republik Cek) 7-6 (2) 5-7 6-4

2018 Caroline Wozniacki (Denmark) mengalahkan Simona Halep (Romania) 7-6 (2) 3-6 6-4

2017 Serena Williams (AS) mengalahkan Venus Williams (AS) 6-4 6-4

2016 Angelique Kerber (Jerman) mengalahkan S. Williams 6-4 3-6 6-4

2015 S. Williams mengalahkan Maria Sharapova (Rusia) 6-3 7-6 (5)

2014 Li Na (Cina) mengalahkan Dominika Cibulkova (Slovakia) 7-6 (3) 6-0

2013 Victoria Azarenka (Belarusia) mengalahkan Li 4-6 6-4 6-3

2012 Azarenka mengalahkan Sharapova 6-3 6-0

2011 Kim Clijsters (Belgia) mengalahkan Li 3-6 6-3 6-3

2010 S. Williams mengalahkan Justine Henin (Belgia) 6-4 3-6 6-2

2009 S. Williams mengalahkan Dinara Safina (Rusia) 6-0 6-3

2008 Sharapova mengalahkan Ana Ivanovic (Serbia) 7-5 6-3

2007 S. Williams mengalahkan Sharapova 6-1 6-2

2006 Amelie Mauresmo (Prancis) mengalahkan Henin 6-1 2-0 (mundur)

2005 S. Williams mengalahkan Lindsay Davenport (AS) 2-6 6-3 6-0

2004 Henin mengalahkan Clijsters 6-3 4-6 6-3

2003 S. Williams mengalahkan V. Williams 7-6 (4) 3-6 6-4

2002 Jennifer Capriati (AS) mengalahkan Martina Hingis

(Swiss) 4-6 7-6 (7) 6-2

2001 Capriati mengalahkan Hingis 6-4 6-3

2000 Davenport mengalahkan Hingis 6-1 7-5

1999 Hingis mengalahkan Mauresmo 6-2 6-3

1998 Hingis mengalahkan Conchita Martinez (Spanyol) 6-3 6-3

1997 Hingis mengalahkan Mary Pierce (Prancis) 6-2 6-2

1996 Monica Seles (AS) mengalahkan Anke Huber (Jerman) 6-4 6-1

1995 Pierce mengalahkan Arantxa Sanchez Vicario (Spanyol) 6-3 6-2

1994 Steffi Graf (Jerman) mengalahkan Sanchez Vicario 6-0 6-2

1993 Seles (Yugoslavia) mengalahkan Graf 4-6 6-3 6-2

1992 Seles mengalahkan Mary Joe Fernandez (AS) 6-3 6-4

1991 Seles mengalahkan Jana Novotna (Cekoslowakia) 5-7 6-3 6-1

1990 Graf mengalahkan Fernandez 6-3 6-4

1989 Graf mengalahkan Helena Sukova (Cekoslowakia) 6-4 6-4

1988 Graf mengalahkan Chris Evert (AS) 6-4 6-4

1987 Hana Mandlikova (Cekoslowakia) mengalahkan Martina

Navratilova (AS) 7-5 7-6 (1)

1986 tidak ada turnamen

1985 Navratilova mengalahkan Evert 6-2 4-6 6-2

1984 Evert mengalahkan Sukova 6-7 (4) 6-1 6-3

1983 Navratilova mengalahkan Kathy Jordan (AS) 6-2 7-6 (5)

1982 Evert mengalahkan Navratilova 6-3 2-6 6-3

1981 Navratilova mengalahkan Evert 6-7 (4) 6-4 7-5

1980 Mandlikova mengalahkan Wendy Turnbull 6-0 7-5

1979 Barbara Jordan (AS) mengalahkan Sharon Walsh (AS) 6-3 6-3

1978 Chris O'Neil mengalahkan Betsy Nagelsen 6-3 7-6 (3)

1977 (Desember) Evonne Goolagong Cawley mengalahkan Helen Gourlay Cawley 6-3 6-0

1977 (Januari) Kerry Melville Reid mengalahkan Dianne Fromholtz Balestrat 7-5 6-2

1976 Goolagong Cawley mengalahkan Renata Tomanova (Cekoslowakia) 6-2 6-2

1975 Goolagong Cawley mengalahkan Navratilova (Cekoslowakia) 6-3 6-2

1974 Goolagong Cawley mengalahkan Evert 7-6 (5) 4-6 6-0

1973 Margaret Court mengalahkan Goolagong Cawley 6-4 7-5

1972 Virginia Wade (Inggris) mengalahkan Goolagong Cawley 6-4 6-4

1971 Margaret Smith Court mengalahkan Goolagong Cawley 2-6 7-6 (0) 7-5

1970 Margaret Smith Court mengalahkan Melville Reid 6-1 6-3.

Sebelum Era Open

1969 Margaret Smith Court mengalahkan Billie Jean King (AS) 6-4 6-1

1968 King mengalahkan Court 6-1 6-2

1967 Nancy Richey (AS) mengalahkan Lesley Turner Bowrey 6-1 6-4

1966 Court mengalahkan Richey (walkover)

1965 Court mengalahkan Maria Bueno (Brasil) 5-7 6-4 5-2 (pensiun)

1964 Margaret Smith Court mengalahkan Turner Bowrey 6-3 6-2

1963 Court mengalahkan Jan Lehane O'Neill 6-2 6-2

1962 Margaret Smith Court mengalahkan Lehane O'Neill 6-0 6-2

1961 Margaret Smith Court mengalahkan Lehane O'Neill 6-1 6-4

1960 Court mengalahkan Lehane O'Neill 7-5 6-2

1959 Mary Carter Reitano mengalahkan Renee Schuurman Haygarth (Afrika Selatan) 6-2 6-3

1958 Angela Mortimer Barrett (Inggris) mengalahkan Lorraine Coghlan Robinson 6-2 6-4

1957 Shirley Fry Irvin (AS) mengalahkan Althea Gibson (AS) 6-3

6-4

1956 Carter Reitano mengalahkan Thelma Coyne Long (AS) 3-6 6-2 9-7

1955 Beryl Penrose Collier mengalahkan Coyne Long 6-4 6-3

1954 Coyne Long mengalahkan Jenny Staley 6-3 6-4

1953 Maureen Connolly Brinker (AS) mengalahkan Julia Sampson

Hayward (AS) 6-3 6-2

1952 Coyne Long mengalahkan Helen Angwin 6-2 6-3

1951 Nancye Wynne Bolton mengalahkan Coyne Long 6-1 7-5

1950 Louise Brough (AS) mengalahkan Doris Hart (AS) 6-4 3-6 6-4

1949 Hart mengalahkan Wynne Bolton 6-4 6-4

1948 Wynne Bolton melawan Marie Toomey 6-2 6-1

1947 Wynne Bolton melawan Nell Hall Hopman 6-3 6-2

1946 Wynne Bolton melawan Joyce Fitch 6-4 6-4

1941-45 Tidak ada kompetisi

1940 Wynne Bolton mengalahkan Coyne Long 5-7 6-4 6-0

1939 Emily Hood Westacott mengalahkan Hall Hopman 6-1 6-2

1938 Dorothy Cheney (AS) mengalahkan Dorothy Stevenson 6-3 6-2

1937 Wynne Bolton oleh Hood Westacott 6-3 5-7 6-4

1936 Joan Hartigan mengalahkan Wynne Bolton 6-4 6-4

1935 Dorothy Round Little (Inggris) Nancy Lyle Glover 1-6

6-1 6-3

1934 Hartigan mengalahkan Margaret Molesworth 6-1 6-4

1933 Hartigan mengalahkan Coral Buttsworth 6-4 6-3

1932 Buttsworth mengalahkan Kathleen Le Messurier 9-7 6-4

1931 Buttsworth mengalahkan Marjorie Cox Crawford 1-6 6-3 6-4

1930 Daphne Akhurst Cozens mengalahkan Sylvia Lance Harper 10-8 2-6 7-5

1929 Akhurst Cozens mengalahkan Louise Bickerton.

Juara Australia Open bisa dikategorikan pada era Open (setelah 1969) dan era sebelumnya. Inilah daftar peraih gelar juara terbanyak turnamen tenis tersebut di sektor tunggal putri:

Margaret Smith Court (Australia): 11 gelar, 4 di era Open

Serena Williams (Amerika): 7 gelar, semuanya di era Open.

Nancye Wynne Bolton (Australia): 6 gelar, semuanya sebelum era Open.

Daphne Akhurst Cozens (Austaia): 5 gelar, semuanya sebelum era Open.

