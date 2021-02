Jadwal Tinju Pekan Ini: Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim, Berebut Sabuk WBC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia akhir pekan ini akan mempertemukan duel antara Saul Canelo Alvarez dan Avni Yildirim. Pertarungan ini dilakukan Alvarez, dua bulan setelah mengalahkan Callum Smith.

Laga melawan Avni Yildirim adalah duel wajib untuk Alvarez yang mengincar pertarungan melawan Billy Joe Saunders pada musim panas ini. Duel ini jadwalkan pada 27 Februari waktu Amerika Serikat atau Ahad WIB, 28 Februari 2021. Pertarungan berlansgun di Stadion Hard Rock di Miami, Florida.

Dalam pertandingan itu, Saul Canelo Alvarez membawa catatan kemenangan 54-1-2 dengan 36 KO. Sedangkan, Avni Yildirim membawa rekor kemenangan 21-2 dengan 12 KOs. Canelo Alvarez mengakui bahwa duel melawan Avni Yildirim penting untuk prospek pertarungan melawan juara WBO Billy Joe Saunders dan mempersatukan divisi kelas menengah super. "Ini penting bagi saya dan pelatih Eddy Reynoso, karena sangat sedikit orang yang berhasil menjadi juara yang tak terbantahkan," kata dia.

"Dan itu tujuan jangka pendek bagi kami. Untuk memenangkan semua gelar dengan berat 168 pound. Jelas, tidak ada orang Meksiko yang pernah melakukannya. Jadi itulah tujuan jangka pendek kami, untuk terus membuat sejarah. Eddy dan saya selalu menginginkan yang terbaik dan kami ingin terus membuat sejarah," ujar Canelo.

Adapun untuk Yildirim, pertarungan ini penting untuk memulihkan kepercayaan dirinya. “Sejak pertarungan terakhir, saya mengalami beberapa luka ringan, pandemi memengaruhi saya, tetapi kami bersabar dan terus bekerja,” kata Yildirim.

“Konon akhir dari kesabaran adalah keselamatan, kesabaran adalah pertanda baik. Kami telah melakukan segalanya untuk memenangkan laga penting ini. Saya mempercayai pelatih Joel Diaz, yang telah membantu saya meningkat secara signifikan. Merupakan kehormatan besar untuk mewakili negara saya di panggung sebesar ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membawa sabuk hijau dan emas WBC ke negara kami," ujar Avni Yildrim.

Berikut jadwal tinju dunia akhir pekan ini.



Jumat, 26 Februari 2021

Joseph Parker vs Junior Fa

Sabtu, 27 Februari 2021

Carl Frampton vs Jamel Herring (ditunda)

Saul Canelo Alvarez vs Avni Yildirim

Steven Ward vs Kamshybek Kunkabayev

Anthony Dirrell vs Kyrone Davis

Julio Cesar Martinez vs McWilliams Arroyo

THE SUN | BOXING SCENE