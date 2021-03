Tinju Dunia: Lennox Lewis Buka Peluang Lawan Mike Tyson Lagi, Ini Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda tinju dunia Lennox Lewis membuka kemungkinan untuk jadwal pertandingan ulang melawan Mike Tyson. Menurut dia, pertarungan tersebut bisa terjadi jika publik dan para penggemar ingin melihat keduanya kembali berduel di atas ring tinju.

Petinju kelas berat itu menghasilkan epos pertarungan tinju dunia sekitar 19 tahun lalu. Saat itu, Lewis menghentikan perlawanan Iron Mike pada ronde kedelapan. Kini, legenda tinju Inggris berusia 55 tahun itu pun membuka kembali peluang untuk bertarung.

"Jika publik menginginkannya maka kami mungkin akan berbicara. Saya tidak tahu. Tidak ada yang mendorong saya di atas ring sekarang. Orang-orang akan senang melihat pertarungan itu, tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi," kata Lewis dikutip dari The Sun, Ahad, 28 Februari 2021.

Baca juga : Mike Tyson Sebut Mayweather Tak Layak Jadi GOAT Tinju Dunia, Ini Alasannya

Mike Tyson dan Lennox Lewis saat menghadiri pemakaman Muhammad Ali tahun 2016 di Louisville, Kentucky. (si.com)

Lennox Lewis pensiun setelah mengalahkan Vitali Klitschko pada 2003. Pertarungan pertama melawan Tyson adalah salah satu pertandingan kelas berat terbesar dalam sejarah tinju. Ia berhasil mengalahkan petinju berjuluk The Baddest Man on the Planet itu untuk mempertahankan gelar juara dunianya.

Lewis juga dikaitkan baru-baru ini dengan pertarungan comeback melawan rival kelas berat, Riddick Bowe. Sedangkan, Tyson, 54 tahun, sudah kembali ke ring tinju pada November lalu dengan melawan Roy Jones Jr di sebuah ekshibisi delapan ronde. Pertarungan berakhir imbang.

Di sisi lain, Mike Tyson telah mengisyaratkan kesiapan menghadapi Evander Holyfield dalam pertarungan ketiganya. Rencana pertarungan ekshibisi tinju dunia itu masih dalam pembahasan kedua tim.